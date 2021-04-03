Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 3 апреля 2021 года: в регионе заявления на коронавирусные выплаты на детей подали более 1500 человек

. Фото: Михаил ПАТЛИС

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, которые распределились так: традиционно больше всего заболевших во Владимире - 17 случаев, 8 - в Муромском, 6 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Ковровском, 5 - в Суздальском, 5 - в Петушинском, 5 - в Киржачском, 4 - в Александровском, 3 - в Собинском, 2 - в Судогодском, 2 - в Юрьев-Польском, 2 - в Меленковском, 2 - в Селивановском, 1 - в Вязниковском, 1 - в Гороховецком, 1 - в Камешковском.

Также за последние сутки еще пять человек умерли от коронавируса, а 79 человек выздоровело. Всего за время пандемии в регионе скончалось от коронавируса 1006 человек, а 27 265 выздоровели.

.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 187 случаев заболевания. Распределились они так: 6903 случаев во Владимире, 3725 - в Гусь-Хрустальном, 3347 – в округе Муром, 2153 - в Ковровском, 1871 - в Александровском, 1739 - в Петушинском, 1313 - в Юрьев-Польском, 1226 - в Вязниковском, 1271 - в Кольчугинском, 1120 - в Суздальском, 706 - в Гороховецком, 980 - в Собинском, 843 - в Киржачском, 827 - в Меленковском, 670 - в Камешковском, 655 - в Селивановском, 459 - в Судогодском, 379 - в городе Радужном. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, все больные находятся под медицинским наблюдением, проводится их лабораторное обследование.

31 марта 2021 года Правительство Российской Федерации утвердило правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет включительно, прозванные в народе "коронавирусными". А с 1 апреля уже ведется прием заявлений от граждан на предоставление этой выплаты.

По состоянию на вечер 1 апреля во Владимирской области принято свыше полутора тысяч заявлений, в том числе 1400 − через Единый портал предоставления государственных услуг и 105 – в отделах социальной защиты населения и многофункциональных центрах. По принятым заявлениям в порядке межведомственного взаимодействия направляются уточняющие запросы о доходах и составе семьи, наличии регистрации, записей актов гражданского состояния.

Также в регионе продолжают вакцинировать от коронавируса. Прививки в регионе уже сделали более 54 тысяч человек. Во Владимире в областном центре первый компонент вакцины привит 15451 жителю, из них 11077 жителей областного центра получили уже оба компонента вакцины. Напомним, вакцинация населения от COVID-19 во Владимире организована в семи лечебных учреждениях города.

Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).