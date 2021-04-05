Владимирские города и поселки сами решат, как стать красивее

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Голосование, в котором может принять участие любой житель региона старше 14 лет, стартует 26 апреля и продлится до 30 мая включительно. Суть его такова: в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на специальном сайте 33.городсреда.ру жителям городов и посёлков представят проекты по благоустройству их территорий. Гражданам останется только выбрать наиболее понравившийся вариант из предложенных и отдать голос.

- Проект реализуется у нас с 2017 года, но в таком формате голосование проводится впервые, - рассказывает директор департамента ЖКХ Владимирской области Елена Семенова. - Его цель состоит в том, чтобы увеличить к 2030 году в полтора раза количество благоустроенных территорий.

Единственное условие — чтобы отдать голос за понравившийся проект, вам понадобится мобильный телефон. На сайте «горсреда» или на портале Госуслуг придется вбить свои фамилию, имя, отчество, а также домашний адрес и номер мобильного, чтобы получить специальный код — это сделано во избежание накрутки. Минус такого голосования в том, что далеко не все жители «дружат» с интернетом.

- Поэтому для них будут работать волонтеры. Их поставят в общедоступных местах — торговых центрах, МФЦ. У них будут специальные стойки с символикой голосования и вся необходимая экипировка, - объяснила Елена Семенова.

В общей сложности на эту работу заявились 464 волонтера при требуемых 164 — они помогут проголосовать не только пенсионерам, но и тем, кому просто некогда или не хочется возиться с интернет-сайтами.

Власти рассчитывают, что в этом году в голосовании примут участие 137 тысяч человек, или 15 процентов от численности населения городов. В общем — чем больше, тем лучше, потому что чаще всего начинаются споры — кому-то нравится один проект, кому-то другой, а кто-то и вовсе «бракует» все предложенные варианты. К тому же стоит учитывать, что в одних муниципалитетах уже успели определиться, что именно приведут в порядок, и сразу выберут из готовых вариантов. А кое-где придется выбирать и территорию, и вариант её облагораживания.

По словам Елены Семёновой, они заранее начали оповещение, чтобы люди успели выйти на муниципальные сайты, познакомиться с проектами и внести свои замечания в тот или иной дизайн-проект. Все это обязательно будет учитываться.

- Обязанность муниципалитета осуществить выбранные проекты в следующем году, но возможно даже в этом. В любом случае, «проторговать» их обязаны до 1 ноября. Скорее всего, результаты благоустройства люди увидят уже в этом году — это сделано специально, чтобы жители могли сразу заметить эффект, - резюмировала Елена Семёнова.

КОНКРЕТНО

Голосование за благоустройство проводится в городах и посёлках численностью жителей не менее 8 тысяч человек. Однако в этот раз в голосовании не примут участие Балакирево, Карабаново, Курлово, Мелехово, Петушки и Суздаль, потому что в них будут облагораживать дворовые территории, а в Петушках уже реализуется второй этап благоустройства.

Выбирать объекты для благоустройства (там, где они вообще пока не выбраны) будут в Муроме, Коврове, Вязниках, Кольчугино и Юрьев-Польском.

Отдавать голоса за уже готовые дизайн-проекты (по два и более варианта) станут Владимир, Гусь-Хрустальный, Радужный, Александров, Струнино, Мстёра, Никологоры, Гороховец, Камешково, Киржач, Вольгинский, Городищи, Меленки, Костерево, Красная Горбатка, Лакниск, Собинка и Судогда.