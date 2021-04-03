«Торпедо» начало с поражения, а «Муром» еще неделю отдыхает

Кадр из прямой трансляции матча "Торпедо" с "Тверью". Гости открывают счет.

Правда, семнадцатый тур получился слегка усеченным. Так, например, футбольный клуб «Муром» должен был сыграть 3 апреля с иркутским «Зенитом». Однако не сложилось – сибирская команда, по сути, закончила чемпионат. И сообщила незадолго до игры, что не сможет приехать в город на Оке. Скорее всего, муромлянам присудят техническую победу и дадут три очка. В любом случае ФК «Муром» возобновит сезон лишь 6 апреля игрой с аутсайдером чемпионата – «Читой».

А вот владимирское «Торпедо» пришлось сыграть полноценный матч, причем с одним из лидеров текущего сезона - футбольным клубом «Тверь». И, к сожалению, при своих болельщиках (а матч проходил при возможности заполнить стадион на 50 процентов, вот только игру посетили лишь 260 человек) начать весеннюю часть чемпионата с победы не удалось.

Молодежь «Торпедо» старалась, но проиграла со счетом 0:2. На 37 минуте после навеса головой забил Игорь Турсунов. А в середине второго тайма окончательный счет установил Ярослав Ивакин. Многие болельщики по ходу игры в сердцах возмущались и говорили, что «стыдно смотреть на такую игру», однако им резонно во время онлайн-трансляции ответил официальный представитель «Торпедо» Владимир Никольский, который сказал:

- Владимирская команда в отличие от иркутского «Зенита» существует. И в ней играют свои молодые воспитанники, для которых текущий сезон первый в карьере на официальном уровне. И они стараются, в том числе и сегодня.

Согласился с этой точкой зрения и Дмитрий Вязьмикин, главный тренер «Торпедо», который на послематчевой пресс-конференции отметил самоотверженность своих игроков.

- С этой точки зрения мне результат понравился, - сказал он. – У нас не получилось лишь с точностью в завершающей фазе атаки. Были ошибки в передачах, медленно работали с мячом. Думаю, тогда смогли бы сыграть лучше по результату. Но все-таки против нас играл и соперник весьма достойный (третье место в турнире – Авт.).

Впереди у владимирской команды еще более грозный соперник – лидер чемпионата, подмосковный «Олимп-Долгопрудный», который на данный момент выглядит главным претендентом на победу в сезоне и повышение в классе. Посмотрим, что удастся владимирцам в игре с ними.

КОНКРЕТНО

Расписание команд из Владимирской области в 18 туре:

6 апреля. 18.00. «Олимп-Долгопрудный» - «Торпедо».

6 апреля. 14.00. «Муром» - «Чита».

Первыми в матчах указаны хозяева площадок.