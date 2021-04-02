Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 2 апреля 2021 года: кинотеатрам и другим культурным учреждениям открыли залы на 75%

. Фото: Андрей АБРАМОВ

На территории Владимирской области на девять часов утра 2 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. И вот как распределились случаи по районам региона:

- 18 сл. в г. Владимире,

- по 7 сл. в Гусь-Хрустальном и Муромском районах,

- по 5 сл. в Ковровском и Александровском районах,

- по 4 сл. в Суздальском и Петушинском районах,

- по 3 сл. в Киржачском и Кольчугинском районах,

- по 2 сл. в Собинском, Гороховецком, Судогодском и Меленковском районах,

- по 1 сл. в Вязниковском, Юрьев-Польском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 117 случаев заболевания (6886 сл. в г. Владимире, 3719 сл. в Гусь-Хрустальном, 3339 сл. о. Муром, 2147 сл. в Ковровском, 1867 сл. в Александровском, 1734 сл. в Петушинском, 1311 сл. в Юрьев-Польском, 1225 сл. в Вязниковском, 1271 сл. в Кольчугинском, 1115 сл. в Суздальском, 977 сл. в Собинском, 838 сл. в Киржачском, 825 сл. в Меленковском, 705 сл. в Гороховецком, 669 сл. в Камешковском, 653 сл. в Селивановском, 457 сл. в Судогодском, 379 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, 1 апреля областная администрация из-за правовой неразберихи устроила скандал на ровном месте. В начале представители «белого дома» отменили режим самоизоляции для пенсионеров, а через пару часов продлили его до 15 апреля. Учитывая дату, смотрелось все это как несмешная первоапрельская шутка.

В итоге, режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продолжается. Он продлен до 15 апреля, то есть тянется уже больше года. В частности, сохраняется необходимость оставаться дома все время. Исключение делается лишь для обращения за медпомощью, выгула животных не дальше 100 метров от дома и похода в ближайший магазин или аптеку. От режима самоизоляции освобождены граждане старше 65 лет, которые прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (через 14 дней после второй прививки) или имеют справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к вирусу COVID-19 (она считается действительной только два месяца с момента выдачи).

На фоне всей этой шумихи слегка в тени оказалось другой важное изменение в режиме ограничений из-за пандемии. С 1 апреля в кинотеатрах, театрах, ДК и филармониях разрешили пускать в залы до 75 процентов зрителей от общей вместимости. Это по-настоящему хорошая новость.

Ну, и тут появились данные по вакцинации от коронавируса по области в целом. На сегодняшний день более 54 400 жителей Владимирской области привились от новой коронавирусной инфекции, в том числе второй этап иммунизации прошли более 39 500 человек.

Привиться от коронавируса можно не только в больницах. В регионе работают 17 передвижных прививочных пунктов на базе мобильных ФАПов: они выезжают в отдаленные территории и на предприятия, направившие заявки о массовой вакцинации работников. Услуга востребована. В минувшую среду, 31 марта, прививку от коронавируса сделали свыше 120 сотрудников «Владимирэнерго».