«Белый дом» о необходимости трассы М-12 во Владимирской области: «Без нее инвесторы к нам идут неохотно»

М-12 по всем картам пойдет рядом с Южным объездом. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

31 марта первый заместитель губернатора Александр Ремига провел пресс-конференцию, на которой в частности коснулся вопроса инвестиций в экономику Владимирской области в 2020 году. В прошлом году из-за пандемии бизнесу было непросто, поэтому можно было бы ожидать, что объем инвестиций в регион уменьшился, однако по данным «белого дома» влияние коронавируса оказалось не таким значительным.

- Еще перед пандемией мы выстраивали прогноз по инвестициям в районе 88 миллиардов рублей, - рассказал Александр Ремига. – И понятное дело, что пандемия не могла не повлиять на экономику, но за счет того, что многие отрасли мы смогли вернуть после ограничений достаточно быстро, нам удалось даже слегка перевыполнить прогноз. На полтора процента. Это 93 миллиарда рублей.

При этом Александр Ремига считает, что объем инвестиций мог бы быть и больше, но его росту мешают несколько факторов. Например, проблемы с транспортной инфраструктурой. Конкретно, чиновник говорит о трассе М-7.

Александр Ремига. Фото: Алексей СУХОВ

- Многие инвесторы сначала говорят нам: «О, как хорошо, вы располагаетесь рядом с Москвой», - говорит вице-губернатор. – А потом они видят, что на то, чтобы добраться от Владимира до столицы по трассе М-7 нужно 3,5-4 часа. И желание инвестировать в наш регион у них уменьшается. При этом поезда не для всех из них являются решением. Поэтому я и считаю, что строительство трассы М-12 для Владимирской области крайне важно с точки зрения развития. Ведь тогда путь до Москвы будет занимать час с небольшим.

Еще одним фактором, который тормозит рост числа инвесторов, является политическое противостояние между исполнительной и законодательной ветвями власти, заявил Ремига.

- Безусловно, если бы не было политического шлейфа в области, то результаты по инвестициям были бы выше, - сказал он. – Однако я бы все-таки отметил, что то, что заявляется с трибун, не всегда соотносится с тем, что делается. И у нас уже были случаи, когда при необходимости политические конфликты отставлялись в сторону.

Правда, при этом Александр Ремига не назвал примеры этих случаев.

СКАЗАНО

Первый вице-губернатор Александр Ремига (о влиянии трассы М-12 на туризм):

- Ее строительство важно даже с точки зрения привлечения туристов. Там будет четыре съезда с трассы во Владимирскую область. И многие москвичи, которые раньшебы не поехали к нам на машине из-за пробок, теперь захотят посмотреть на наши достопримечательности. То есть турпотоки увеличатся, ведь такие трассы как М-12 очень серьезно сжимают расстояния.