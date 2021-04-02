Юные владимирцы читают современных авторов и «Гарри Поттера»

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Говорят, современные дети не читают. Гаджеты, соцсети, интернет и игры и окончательно вытеснили бумажные издания на задворки детского досуга. А вот и нет! Несмотря на довольно большую загруженность, юные читатели с живым интересом бродят среди полок и возвращаются в библиотеку снова и снова.

«Комсомолка» решила узнать, какие произведения находятся на пике популярности у владимирских детей.

Современные авторы — на пике популярности

– Если мы говорим о детях до 6 лет, то за книгами приходят, в основном, родители. Как правило, они берут произведения авторов, которых сами читали в детстве — Михалков, Успенский, Чуковский. Но мы предлагаем познакомиться с современными авторами. Дети очень любят стихи Юлии Симбирской, Анастасии Орловой, произведения Ирины Зартайской, Натальи Волковой. Также многим нравятся истории про котенка Шмяка, - рассказали в областной библиотеке для детей и молодежи.

Школьники выбирают книги сами. Читают всеми любимого «Волшебника изумрудного города», «Гарри Поттера», детективы с Нэнси Дрю. Некоторые подростки засматриваются на романы Стивена Кинга. Но сотрудники библиотеки перед тем, как выдать книгу, обязательно смотрят на возрастное ограничение, все-таки романы непростые и местами жуткие.

Девочкам по душе книги современной писательницы Холли Вебб. Она пишет добрые истории о животных, волшебстве, дружбе, а главными героями являются дети. Заслуженной популярностью по-прежнему пользуются книги Джулии Дональдсон, Дейзи Медоус, Тамары Крюковой, Анны Доброчасовой, Олега Роя и других современных, но уже полюбившихся всем авторов.

Чудеса, феи и «золотая классика»

Моя четырехлетняя дочь Аня — настоящий книгоман. В нашем доме книг хватит для того, чтобы открыть собственную библиотеку, и детские произведения в ней займут несколько полок.

Серия книг Штефани Дале. Фото: Виктория СУХОВА

Сейчас она любит все, что связано с феями и принцессами, поэтому серия книг Штефани Дале — настоящее спасение. Немецкая писательница и иллюстратор создала удивительный акварельный мир солнечного леса, который населяют маленькие феи и принцесса эльфов. Но наряду с книгами современных авторов Аня любит и классику - «Снежную королеву», «Спящую красавицу», «Золушку», «Белоснежку», «Дюймовочку». Недавно познакомили ее с «Волшебником Изумрудного города». Ей так понравилась эта история, что сейчас начали читать ее по третьему кругу.

Терапевтические сказки про мышонка

Книги Алисы Кобловой. Фото Жанны Кобловой.

– Алиса полюбила книги в два года. Начали читать небольшие истории в стихах издательства «Машины творения», нравилась книга «Улитка и кит». Сейчас выбор книги зависит от настроения - бывает так, что читаем одну книгу в день, а бывает — сразу по 6-7 произведений. Сейчас она любит историю про классного медведя Джулии Дональдсон — о приключениях плюшевого мишки, который потерялся в большом городе. Кроме того, мы собираем серию книг про мышонка Тима. У нас есть «Мышонок Тим капризничает» и «Мышонок Тим не хочет есть». Алиса обожает этого персонажа, - рассказала Жанна Коблова, мама четырехлетней Алисы. - А мне нравятся эти книги тем, что они помогают детям понимать, признавать и называть свои чувства, учат общаться со сверстниками и справляться с трудными ситуациями. Своего рода терапевтические сказки.

«Золотой ключик» и книги про машины

У Анны Виноградовой двое детей — четырехлетняя Женя и двухлетний Сережа, а значит книг в доме в два раза больше. Ведь у мальчишек свои интересы.

У Жени Виноградовой уже немаленькая библиотека. Фото из архива Анны Виноградовой.

– Женя начала интересоваться чтением примерно с полутора лет благодаря серии книг издательства «Карьера Пресс» про маленького Ламу. Потом в ход пошли книги про Груффало, улитку и кита, тюльку - в общем все книги издательства «Машины Творения» из-за ярких картинок и запоминающейся рифмы. Не забывали мы и про классические произведения, до сих пор Женя любит рассказы про Мойдодыра и Муху-цокотуху. Сейчас перешли на истории подлиннее и читаем «Золотой ключик», - рассказывает Анна. - А Сережа, как истинный мужчина, любит абсолютно все книги, где есть упоминание любого вида транспорта. Очень любит виммельбухи (иллюстрированные книги-головоломки – Ред.), где можно подолгу рассматривать картинки.

«Кот в сапогах» и книги про сверстников

Двоих сыновей воспитывает Наталья Гуткина. Кириллу — 4 года, он любит традиционные сказки, проигрывает их потом на игрушках или с помощью перчаточных кукол. А сейчас его любимое произведение - «Кот в сапогах». Наталья рассказывает, что в особенный восторг его приводит момент, когда людоед превращается в разных животных.

Любимые книги Кирилла и Максима. Фото Натальи Гуткиной.

- Моему старшему сыну Максиму скоро исполнится 11 лет. Ему нравятся книги про приключения сверстников. Перед школой нравились «Денискины рассказы» и им подобные. Теперь «дорос» до «Гарри Поттера» - там и герои примерно его возраста, плюс книга до сих пор остается популярной. В этом возрасте важно быть на одной волне с друзьями, - поясняет Наталья.

КОНКРЕТНО

ТОП -10 популярных авторов книг Владимирской областной библиотеки для детей и юношества

– Б. Вениннгер, Э. Тарлет « Мячик для всех», «Делиться это хорошо» «Один за всех»

– С. Смолмен/К. Педлер «Чур медведя не будить»

– Книги Натальи Карповой: «Жили-были дети», «Остановка детский сад», «Новогодние сказки».

– Джонатан Лондон. Серия книг «Утя и Мотя».

– Суш: Папа рядом.

– И. Зартайская «Подарок для мышки».

– Р. Бонилла Самая высокая книжная гора.

– Ю. Данилова. Очень занятая мама. 16 историй про непослушных детей

– К. Матюшкина. Мой милый медвежик.

– Татьяна Рабцева: Вовка идет в детский сад.