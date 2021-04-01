Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 1 апреля 2021 года: лагерям «Икар» и «Дружба» разрешили принимать детей

Лагерь "Икар", смена 2019 года. Фото: Евгения АЩАУЛОВА

После того, как 30 марта во Владимирской области был установлен новый минимум по суточной заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (+66), этот показатель вновь начал медленно идти вверх. И на 11 часов утра 1 апреля в регионе за сутки лабораторно подтверждено 69 новых случаев.

При этом уже два дня подряд нет ни одного летального исхода от Covid-19, а всего за 4 дня умер лишь один человек. Последний раз такой низкий показатель смертности мы могли наблюдать в середине ноября 2020 года.

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Тем временем, главной новостей последних суток, связанных с коронавирусом, стала информация о том, что владимирским лагерям «Икар» и «Дружба» разрешили принимать детей этим летом. Напомним, что в прошлом году из-за пандемии о летнем отдыхе речи не шло совсем.

Во Владимире уже начался прием заявлений на получение путевок. Планируется, что летний отдых детей будет организован в три смены:

- 1 смена — с 7 по 27 июня («Дружба»), с 8 по 28 июня («Икар»);

- 2 смена — с 1 по 21 июля («Дружба»), со 2 по 22 июля («Икар»);

- 3 смена — с 25 июля по 14 августа («Дружба»), с 26 июля по 15 августа («Икар»).

Подать заявление можно в МКУ «Служба сопровождения муниципальных реестров и оказания муниципальных услуг» по адресу: Владимир, Октябрьский проспект, 47 (4 этаж) в рабочие дни с 8.30 до 17.00. При подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт, а также копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка.

Подача заявлений осуществляется исключительно родителями (законными представителями) ребенка.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по адресу: Владимир, ул. Михайловская, 24 (офис ДЮЦО «Дружба» и «Икар») по будням с 8.30 до 17.00.

Ну, и в конце немного слов о вакцинации во Владимире. По состоянию на 31 марта, в областном центре первый компонент вакцины привит 15088 жителям. Из них 10773 жителя областного центра получили уже оба компонента вакцины, сообщает мэрия Владимира.

Жители города могут сообщить о желании привиться по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Граждан пригласят на вакцинацию в определённый день и час. Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).

Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.