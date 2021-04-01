Партия «Новые люди» предложила реформу школьного меню во Владимирской области

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Активисты партии разработали комплексную программу, реализация которой поможет оздоровить общество.

30 марта в конференц-зале ИА «Росбалт» прошёл круглый стол, посвящённый организации школьного питания. Участники сошлись во мнении, что система нуждается в реформировании: действующее законодательство не обеспечивает необходимого качества этой важнейшей услуги. Федеральный закон «О закупках» ставит в приоритет стоимость продуктов, а не содержание в них полезных веществ. Санитарные нормы и правила также ориентированы не на качество, а на количество калорий, потребляемых школьниками.

«В результате повара вынуждены «добивать» калорийность с помощью сахара, – пояснила руководитель партийного проекта «Здоровое питание – детям» Елена Нечаева. – Кладут сахар в компот, в чай, в хлебобулочные изделия».

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Между тем, как подчеркнул нутрициолог Владимир Попов, переизбыток сахара вызывает не только нарушения в работе поджелудочной железы, но и знакомый многим современным родителям синдром дефицита внимания.

Комплексная программа улучшения школьного питания, разработанная под руководством Елены Нечаевой позволит существенно повысить качество жизни россиян. По мнению авторов документа, для сохранения здоровья детей необходимо отказаться от трансжиров, продуктов с содержанием гормонов роста, антибиотиков и повышенного количества сахара. Для этого нужно изменить законодательство, поставив во главу угла не цену, а качество продуктов и их полезность для детского организма.

«Дети – будущее нашей страны и поэтому очень важно следить за питанием подрастающего поколения. Во Владимирской области выявили нарушения в организации питания школьников. Отсутствие маркировки на посуде – не самое страшное. Оказалось, что детям подают обеды в посуде со сколами, состояние помещений многих пищеблоках – неудовлетворительное, а продукты хранятся с нарушениями, – рассказала Элен Айрапетян, руководитель владимирского регионального отделения партии. – И это показала проверка только в Селивановском районе. А что будет, если проверить каждую школу региона? Очень важно следить за питанием детей – от этого зависит развитие ребенка, а значит и его дальнейшая жизнь. Наша партийная программа по здоровому питанию – не просто пустые слова. Её вместе с нами составляли врачи-диетологи и эксперты в данной сфере. «Новые люди» в этом вопросе мыслят долгосрочно. Мы будем продвигать нашу инициативу по здоровому питанию на государственном уровне»,

Согласно разработанной программе из меню будут убраны блюда с высоким содержанием сахара. Маргарин и подсолнечное масло заменят оливковым. При этом вместо курицы и свинины, в которых часто бывает много антибиотиков, в меню добавят морскую рыбу, свежие овощи, орехи и фрукты. Предусмотрена и замена коровьего молока для тех, кто не переносит лактозу на растительное или миндальное молоко.

Фото предоставлено пресс-службой партии Новые люди

Ещё одно предложение – организация питания в формате «шведских столов», где представлены только полезные продукты и детям дается право выбора блюд на их вкус. Такая практика позитивно зарекомендовала себя в республике Татарстан.

«Новые люди» уверены, что качественное – не всегда дорогое. При реализации программы удастся сохранить стоимость школьного питания на прежнем уровне за счёт государственной поддержки местных производителей. Поможет в этом и расширение функций родительских советов: они имеют полное право контролировать и состав меню, и разумность закупочных цен.