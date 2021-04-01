Первый приют для бездомных собак построят во Владимирской области в 2022 году

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

После того, как полномочия по отлову и контролю над бездомными животными (в первую очередь, собаками) передали во Владимирской области от муниципалитетов администрации 33 региона, возник вопрос: когда в регионе появится полноценный приют для братьев наших меньших. Потому что он был одним из условий передачи полномочий.

Как выяснилось, администрация Владимирской области планирует не один большой приют, а ряд небольших, рассчитанных на прием от 50 до 200 животных. Причем делать их будут на базе существующих ветеринарных станций. Об этом на своей пресс-конференции заявил первый вице-губернатор Александр Ремига.

- У нас в области уже действуют 18 ветеринарных станций. И их функционал частично пересекается с темой безнадзорных животных, - сказал он. – Так что использовать их возможности мощности необходимо. Понятно, что эти функции будут делать не все 18 станций, а лишь некоторые из них. Там, где это необходимо.

Александр Ремига. Фото: Алексей СУХОВ

До середины года, по словам Ремиги, будет вестись подготовительная работа. Подрядчики, с кем заключат контракты, подсчитают число чипированных собак, а также общее число бездомных животных. Впрочем, это не означает, что после этого откроются приюты. Как сказал вице-губернатор, первый из них появится не раньше 2022 года. О дате ввода остальных пока вообще не говорится. Да, даже не определено место, где они могут появиться.

- Пока мы можем говорить лишь о крупных городах, где наличие приютов обязательно, - заявил чиновник. – Это Ковров, Владимир и Муром. Кроме того, мы ведем диалог с муниципалитетами Собинского, Александровского и Вязниковского районов, где небольшие приюты также возможны. В любом случае, они не будут привязаны к какому-либо конкретному городу. И туда могут и будут привозить животных из других территорий. Точно обещают, что под окнами жилых домов по сто собак лаять не будут днями и ночами. Мы ищем места для приютов там, где это не будет мешать жителям.