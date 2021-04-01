Власти Владимира считают, что ситуация с транспортом «стабилизировалась»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Вообще доклад главы города, несмотря на пандемию, был полон самых радужных цифр. Исходя из него, все в областном центре «росло и колосилось».

Проблем с яслями не будет

Например, бюджет города вырос на 1,2 миллиарда рублей по сравнению с 2019 годом и составил 9,1 миллиарда. Впрочем, Андрей Шохин уточнил, что львиную долю поступлений в городскую казну составили вливания из федеральной кубышки на нацпроекты, в частности — на строительство Рпенского проезда и школы в Коммунаре.

Кстати, в течение «коронавирусного» года во Владимире скакнуло вверх даже строительство жилья. Только в многоквартирных домах сдано более 200 тысяч квадратных метров жилья, а в частных домах — около 45 тысяч. Впрочем, реальные проблеме с жильем это не сильно решило: бесплатные квартиры или социальные выплаты на его приобретение получили за год 125 семей, еще 37 квартир город купил для детей-сирот.

Зато в садиках, по словам градоначальника, дефицита мест в скором времени не будет — Андрей Шохин в очередной раз вспомнил о четырех яслях на 50 мест каждое, которые удалось запустить лишь недавно, хотя строительство анонсировалось уже давно, а также заметил, что в этом году будет завершено строительство еще трех садиков — на улице Тихонравова и в районе Сновицы-Веризино.

- Таким образом, за три года мы создаем 631 место и снимем проблему очередей по яслям, - резюмировал градоначальник.

Также глава Владимира отметил «культурно-туристический потенциал» - за год пандемии в областном центре умудрились провести более 4200 культурно-досуговых мероприятий. Наконец, из доклада выходит, что владимирцы стали больше заниматься физкультурой.

«Транспорт стабилизировался»

Можно подумать, что владимирцы живут в идеальном городе. Однако глава Владимир все-таки признал, что в городе проблемы были, причем серьезные.

- Мы столкнулись с тем, что нас подвел один из перевозчиков, и жители испытывали очень большие затруднения, чтобы добраться до работы. Автобусы оказались не готовы к работе в такие морозы, и администрация совместно с прокуратурой ежедневно проводила мониторинг, выписывая предписания. Были проверены все перевозчики Владимира. Сейчас ситуация стабилизировалась, но надо держать её на контроле, - заметил градоначальник.

По поводу «стабилизации» ситуации владимирцы , говорят что на трёх автобусных маршрутах (11С, 26 и 27) после проверки, которую устроили городские власти, просто увеличили интервалы движения маршрутов. Формально теперь действительно все правильно.

Впрочем, справедливости ради, Андрей Шохин заметил, что автобусный парк обновлять необходимо, и даже пообещал, что город подаст пример, начав обновление муниципального парка. Очевидно, речь идет о машинах для «Владимирпассажиртранса».

Депутаты спросили Шохина о том, почему в присоединенных территориях автобусы имеют свойство «пропадать» после семи-восьми вечера. Андрей Шохин ответил, что проверки уже начаты, и в скором времени порядок наведут и там.

Сталинградский бульвар

Среди прочих вопросов, рассмотренных на горсовете, самыми важными оказались два, и оба касались топонимической комиссии. Речь шла о присвоении новых названий скверу возле Николо-Кремлевской церкви (где расположен городской планетарий), и одной из городских улиц. Скверу дали название «Александро-Невский» в честь благоверного князя, жизнь которого связана с Владимиром.

Что касается второго «топонимического» решения, то оно касалось названия улицы в микрорайоне Веризино, которое предлагали назвать «Сталинградским бульваром». Улица пока еще находится в стадии строительства.

- Это место выбрано потому, что в годы войны именно там был построен «оборонительный рубеж города Владимира» на случай прорыва танков фашистской Германии, - объяснил заместитель главы города Сергей Сысуев.

В итоге горсовет высказался за присвоение этого звания улице в Веризино.