Владимирским рыбакам в нерест ловить можно. Но не везде

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Среди владимирских рыбаков прошел слух, якобы по новым правилам рыбачить в нерест вовсе запрещено, но в Рыбоохране успокоили: ловить можно, но соблюдая определенные правила.

Опасайтесь зимовальных ям

- В целях любительского лова разрешается рыбалка на одну поплавочную или одну донную удочку с берега с общим количеством крючков не более двух, - объяснила начальник Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Владимирской области Марина Платова. - Единственное исключение составляют места нереста, которые обозначены в правилах любительского рыболовства — там добыча запрещена полностью.

Такие нерестовые участки есть практически на каждом владимирском водоёме, всего их 89 штук. В большинстве случаев, к примеру, на Оке и Клязьме, ловить запрещается в определенных местах, но есть водоемы, полностью подпадающие под запрет. К примеру, с 1 апреля по 10 июня полностью запрещено рыбачить на Нерли, на озере Великое в Вязниковском районе и на целом ряде озёр Гороховецкого района. Нарушителей данного запрета, даже если они ничего не успеют поймать, оштрафуют на сумму от 2000 до 5000 рублей.

Однако владимирским рыбакам стоит держаться подальше не только от мест нереста, но и… от зимовальных ям. Кто не знает — зимовальными ямами называют такие места на реках и озёрах, куда рыба в холодное время года собирается на зимовку. Существует специальный список таких ям. Запрет ловли на зимовальных ямах во Владимирской области сохраняется с 1 октября по 30 апреля. Сумма штрафа тут та же - от 2000 до 5000 рублей.

Кстати, возвращаясь к разрешенным удочке и донке — если с первой все понятно, то с донками дело сложнее: спиннинг с блесной к ловле запрещён, даже если вы ухитритесь поместить на блесну только один крючок, а вот когда спиннинговое удилище используется под закидывание донки, к примеру, в случае ловли на «фидер» — это уже не нарушение. Также не будет нарушением использование кормушки с прикормкой.

Один сом в сутки

На водоемах региона действуют и другие ограничения. Например, по весу суточного улова, размеру рыбы и её видам.

- Один наш рыболов имеет право поймать за сутки не более 5 килограммов рыбы, или один экземпляр, если он превышает 5 килограммов — в таком случае поймали одного, сворачиваетесь и едете домой, - объясняет Марина Платова.

При этом некоторые виды рыбы ловить можно исключительно поштучно. Так, во Владимирской области за сутки один рыбак имеет право поймать не более трёх судаков, пяти щук, одного пресноводного сома, не более 30 раков, 50 мальков (или живца) и добыть не более 200 граммов мотыля. А вот стерлядь и подуста у нас ловить запрещено категорически в любое время года любым видом снасти.

И даже если вы добропорядочный рыболов, «увязавшийся» в суточный норматив по весу, вы можете оказаться нарушителем, если рыба в вашем садке окажется меньше по размеру, чем положено.

Так, во Владимирской области запрещается ловить леща и язя длинною менее 25 сантиметров, щуку менее 32 сантиметров, жереха, судака и налима менее 40 сантиметров, сома менее 90 сантиметров, голавля менее 20 сантиметров и рака меньше 10 сантиметров.

Тут есть один «подводный камень», характерный для Оки — так как река проходит по границе Владимирской и Нижегородской областей, в случае выхода на лодке штрафовать вас будут в зависимости от части реки, на которой вы попадётесь — или по нашим правилам, или по нижегородским. Некоторые запреты у соседей караются строже, а нормативы отличаются.

КСТАТИ

Инспекторы региональной Рыбоохраны имеют право на досмотр вашей машины. Так что запрещенные снасти из машины лучше вытащить — нахождение с ними на водоёме приравнивается к нарушению правил рыболовства.

Более того, если вы на своей машине подъедете к реке или озеру, вас почти обязательно оштрафуют на сумму от 3000 до 4500 рублей за движение в водоохранной зоне. По общему правилу, такие зоны устанавливаются в размере 200 метров от береговой линии для рек протяженностью более 50 километров, 100 метров для речек длинною от 10 до 50 километров, и 50 метров для малых рек до 10 километров, а также для озёр

КОНКРЕТНО

Карты, на которых изображены места зимовальных ям и мест нереста не существует. Имеются лишь их списки с географическим описанием. В Рыбоохране говорят, что в ближайшее время появятся точные координаты этих мест, а пока рыбакам следует довольствоваться описанием ориентиров, которые указаны в Правилах рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.