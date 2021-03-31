Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 31 марта 2021 года: смертность от ковида снизилась до минимума

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Позитивных тенденций, связанных с развитием пандемии во Владимирской области, с каждым днем все больше. Вот и показатели смертности от коронавируса в регионе в последние дни стали сильно лучше. Достаточно сказать, что уже больше недели в регионе не было больше трех умерших за сутки. А в последние два дня число летальных исходов и вовсе свелось к минимуму. 29 марта не было ни одного умершего, а 30 марта умер лишь один человек. Такая тенденция, пусть еще и не оформившаяся до конца, не может не радовать.

Что касается суточной заболеваемости Covid-19, то тут движение вниз несколько застопорилось. На 9 часов утра 31 марта 2021 года на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это плюс два к предыдущему дню.

А вот как распределились случаи по районам региона:

- 16 сл. в г. Владимире,

- 6 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 5 сл. в Муромском, Киржачском и Кольчугинском районах,

- по 4 сл. в Собинском и Александровском районах,

- по 3 сл. в Вязниковском, Петушинском, Ковровском и Гороховецком районах,

- по 2 сл. в Селивановском, Суздальском, Судогодском и Юрьев-Польском районах,

- по 1 сл. в Камешковском и Меленковском районах, а также в г. Радужный.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 29 981 случай заболевания (6849 сл. в г. Владимире, 3705 сл. в Гусь-Хрустальном, 3326 сл. о. Муром, 2138 сл. в Ковровском, 1859 сл. в Александровском, 1727 сл. в Петушинском, 1309 сл. в Юрьев-Польском, 1221 сл. в Вязниковском, 1264 сл. в Кольчугинском, 1108 сл. в Суздальском, 972 сл. в Собинском, 831 сл. в Киржачском, 822 сл. в Меленковском, 701 сл. в Гороховецком, 667 сл. в Камешковском, 651 сл. в Селивановском, 454 сл. в Судогодском, 377 сл. в г. Радужном).