«Подарю сына другой женщине»: Под Владимиром шестой год ищут отца, похитившего у бывшей жены 5-летнего ребенка

Последний раз Ирина видела Дениса, когда ему было еще четыре года. Фото из архива семьи.

Денису Кузнецову в этом году исполнится 10. Что с ним, как живет, где, здоров ли, как учится в школе - мама мальчика, Ирина, не знает про него ничего. С тех пор, как почти шесть лет назад ее бывший муж Владимир вдруг бесследно исчез вместе с ребенком.

- Однажды во время одной из наших ссор бывший муж сказал мне, что у него есть женщина, но они не могут завести детей, - рассказала Ирина «КП-Владимир», вспоминая самое начало этой жуткой истории. – А после добавил, что заберет сына и подарит ей. Тогда я не придала этому значения, мало ли что в пылу скажешь. А сейчас уже не и знаю: вдруг у него и правда был такой план.

Как неприкаянные

В ту пору уже развалившаяся семья Кузнецовых жила в городе Меленки Владимирской области. Там Ирина в последний раз и видела своего сыночка. Там же подала в розыск. И там долгие годы ждала вестей. Но три года назад Ирина переехала в Иваново. Разве держало ее хоть что-то в Меленках? Она сменила место работы, снова вышла замуж и родила еще одного сына. Не изменилось одно – искать Дениса она не перестала.

Вот такую разнарядку можно увидеть в полиции и у судебных приставов.

- С Володей мы познакомились в конце «нулевых» в Москве, - рассказывает Ирина. - Сама я из Пскова, а он из Меленок. Встретились случайно на улице, разговорились, и оказалось, что он, как и я, из не самой благополучной семьи. Нас сразу как-то потянуло друг к другу, ведь мы были на одной волне, друг друга понимали, и решили создать собственную, как тогда мечтали, хорошую семью.

Денис празднует трехлетие. Фото из архива семьи.

Ирина работала в столице оператором колл-центра, а Владимир перебивался случайными подработками — то грузчиком подрабатывал, то носильщиком, то установщиком пластиковых окон.

- Володя приглянулся мне тем, что был тихим, только много играл в компьютерные игры, - объясняет выбор спутника женщина. Это сейчас она понимает, как ошиблась, но тогда Владимир казался ей самим спокойствием. - Первое время так получалось, что мы виделись мы только ночью — остальное время пропадали на работе, нужно было оплачивать съемное жилье в Москве. А потом переехали ко мне в Псков.

В 2011 году у семьи родился первенец — Денис. Ира, выйдя из декрета, устроилась в сетевой магазин продавцом, ее муж все так же калымил. Жили в трехкомнатной квартире с двумя сестрами Ирины, но вскоре поняли, что всем вместе не ужиться, и решили попытать счастья на родине мужа — в Меленках. Псковское жилье разменяли, и на полученную с продажи доли приобрели квартиру во Владимирской области.

Дом, где жили Кузнецовы до развода. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Закрой за мной дверь, я ухожу

- Дениска рос спокойным мальчиком, усидчивым, мы постоянно читали книжки, ходили гулять, вместе занимались фитнесом. Также ездили в гости к родственникам, ездили в Москву и Питер — я его возила в рюкзачке-кенгуру, - вспоминает былое Ирина. - К пяти годам он выучил алфавит и уже пытался читать по слогам, знал наизусть много стихов и сказок.

Денис души не чаял в маме. Фото из архива семьи.

А муж, по словам Ирины, сутками играл в онлайн-игры, на работу устраиваться не спешил, и семья весь свой «владимирский период» жила фактически на ее зарплату. На этой почве начался разлад. Ирина и Владимир стали часто ссориться.

- Он стал дикий, злой, постоянно срывал агрессию на меня и на ребенка, работать не хотел, а я твердила: «Иди и работай!». Ведь, надо было что-то делать, - грустно говорит Ирина.

- Владимир был не общительный — выйдет, покурит, и домой, - словно подтверждает слова Ирины бывшая соседка Кузнецовых Надежда. - С соседями никогда не общался. Зато на Дениску всегда ругался, даже матом — просто невыносимо было слушать, и никогда с ним не гулял в отличие от Ирины. При этом я никогда не слышала, чтобы Кузнецовы очень громко скандалили. Если и случалась в семье дрязга, Ира просто уходила из дома. Она говорила, что не хочет скандалов — лучше уйти, чтобы лишнего не произошло.

Дениска рос смышленным мальчишкой, уже к пяти годам умел читать и считать. Фото из архива семьи.

Так продолжалось около года, а потом вместо того, чтобы взяться за ум и начать работать, Владимир вдруг заявил, что уходит и исчез. Ира и Денис остались одни. Тогда женщина даже не помышляла разыскивать непутевого мужа.

Сам предложил посидеть с сыном

- Его не было больше года. Я подала на развод, начала встречаться с другим мужчиной. В начале 2015-го нас с Владимиром официально развели, а я забеременела и ждала ребенка от второго мужа, с которым мы еще не успели расписаться. Я перебралась в его частный дом, и тут вдруг появился Владимир —позвонил и попросил повидаться с сыном, сказал, что приехал в отпуск. Мне не хотелось ссор и выяснений отношений, а так как мне как раз нужно было лечь на сохранение в больницу, мы договорились, что на это время Денис побудет с ним, - рассказывает женщина.

Улица, где вырос похититель сына. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Сначала все было нормально: Ира оформила на Владимира доверенность, и тот водил мальчика в садик. Малыш жил у отца – идиллия. Но за два дня до выписки Ирины из перинатального центра ее бывший муж внезапно пропал.

- Я побежала советоваться с юристом, - рассказывает женщина. - Тот посоветовал писать заявление в полицию, но там лишь пожали плечами: по закону они не имеют права возбуждать уголовное дело по факту похищения человека, так как мальчика увез родной отец.

- Когда мальчик пропал, она очень плакал, - рассказывает бывшая соседка Кузнецовых - Идет на работу, плачет. Работает, а у самой слезы.

Денис Кузнецов. Фото из архива семьи.

Полицейские посоветовали Ире обратиться в суд, пообещав, что как только будет вынесено решение, оставляющее ребенка с ней, розыски тут же начнут. Ей ничего не оставалось, как идти и судиться.

Суд постановил, что мальчик должен жить с мамой, и в апреле 2016 года судебные приставы официально объявили отца и сына в розыск.

Ищут пожарные, ищет милиция

По словам приставов, чего они только не делали — рассылали информацию в СМИ, обращались с запросами по школам и больницам, в том числе частным, искали беглецов через билетные кассы, но отца и сына и след простыл — учиться мальчик не учится, болеть не болел, выезжать никуда не выезжал, равно как и его папа. Никаких следов. По адресу в подмосковном Красногорске, где Владимир сейчас официально прописан, живет его родная сестра, которая утверждает, что тоже ничего о брате не слышала.

- Мы неоднократно обращались к родственникам Кузнецова, но они говорят, что потеряли с ним связь и никакой информацией не обладают. Была страничка в одной из соцсетей, с которой он раньше писал Ирине, но та давно не работает. Последний раз на нее заходили с территории Украины, поэтому не исключено, что отец с сыном могли пересечь границу, - комментирует ведущий судебный пристав-исполнитель Отделения судебных приставов Меленковского района УФССП России по Владимирской области Наталья Сергевнина, которая ведет это розыскное дело.

Начальник ОСП Меленковского района Евгения Грибкова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Но мы обязательно продолжим поиски, - заверяет начальник Отделения судебных приставов Меленковского района Евгения Грибкова.

«Он либо в Питере, либо в глухой деревне»

Не собирается сдаваться и Ирина. После похищения сына она и так ни дня не сидела, сложа руки. Писала во все инстанции — в администрацию президента, Госдуму, Уполномоченному по правам ребенка, получая в ответ формальные отписки. Обращалась она и на ТВ. Несколько лет назад по ее истории сняли сюжет в программе «Жди меня».

Денис Кузнецов. Фото из архива семьи.

- А в одной передаче меня попросили рассказать свою историю на видео и прислать им. Я прислала, а мне сказали, что «недостаточно эмоционально» - слез слишком мало и волнения. На этом все закончилось, - разводит руками женщина. - Сама я считаю, что Владимир мог увезти сына, куда угодно. Например, в Санкт-Петербург, где у него живет дядя, якобы влиятельный человек. А, может быть, просто засел в любой глухой деревне. Не исключаю даже, что они давно за границей. В любом случае, от поисков я никогда не откажусь. Моя новая семья всячески меня поддерживает, они рады будут принять Дениса в дом, когда он найдется. Об этом мы уже много раз разговаривали. С жильем у нас все в порядке, с деньгами тоже. Очень надеюсь, что «Комсомолка» поможет мне в поисках сына.

Денис Кузнецов. Фото из архива семьи.

КОНКРЕТНО

Если вы что-то знаете о месте нахождения Владимира Кузнецова и его сына Дениса, сообщите, пожалуйста, либо нам, либо в отделение судебных приставов Меленковского района Владимирской области (8-49247-2-42-76, 2-42-77). Также информацию можно оставить дежурному УФССП России по Владимирской области (8-4922-42-23-82) и в ОМВД России по Меленковскому району Владимирской области (8-49247-2-28-10). Кроме того сообщение можно оставить в ближайшей дежурной части полиции или, позвонив по телефону «02».