Владимирские военкоматы «захлебываются» от нехватки врачей на медкомиссиях

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже с апреля в регионе, как и по всей стране, стартует весенняя призывная кампания. По плану в этот раз местные военкоматы должны «поставить под ружье» около 1500 призывников.

Как рассказала исполняющий обязанности военного комиссара Владимирской области полковник Виктор Лебедев, год назад цифры были аналогичными, так что в целом регион должен справиться. Тем не менее, существует сразу несколько серьезных проблем, с которыми столкнулись военкомы по итогам предыдущих призывных кампаний.

- Анализ практики показал, что за последние шесть призывных кампаний (весенние и осенние призывы 2018, 2019 и 2020 годов — Авт.) количество граждан, уклоняющихся от прохождения воинской службы, растёт, - рассказал Виктор Лебедев.

Лидерами по числу уклонистов стали Владимир, где «бегает от армии» 681 человек, Ковровский район с 252 уклонистами, и Гусь-Хрустальный, где таковых 53 человека. По словам областного военкома, по большей части в этом виноваты главы муниципалитетов и председатели призывных комиссий.

Вторая проблема, которая тянется с 2016 года, — отсутствие здания областного сборного пункта. По словам полковника Лебедева, во временном пункте отсутствуют казармы, столовая, а также прочие условия, из-за чего ребят приходится отправлять в армию буквально в день прибытия. Когда в регионе, наконец, появится сборный пункт — неизвестно.

Но самой серьезной проблемой остается острая нехватка врачей в комиссиях. Это касается доброй половины районных военкоматов, в том числе во Владимире, но особенно остро стоит ситуация в Камешковском районе. Врачей в военкоматы направляют из районных ЦРБ — эта давно сложившаяся практика. Но в Камешково направлять просто некого — в райбольнице острая нехватка медкадров.

И.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области Александр Жестков в качестве выхода предложил привлекать докторов из частных клиник. В прошлые призывы камешковских призывников вынужденно возили на медобследования в Ковров. Однако это не выход. По словам врио вице-губернатора Григория Вишневского, по закону призывников обязательно следует освидетельствовать только по месту жительства.

- В противном случае, призывник сможет легко оспорить результаты комиссии, - добавил полковник Лебедев.

Более того — частные врачи — тоже не панацея: по закону привлекать на ВВК можно исключительно докторов государственных и муниципальных больниц. В итоге военкомы и руководство области сошлись на том, что пока придется организовывать подвоз докторов из других муниципалитетов непосредственно в Камешковский район.