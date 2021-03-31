После пандемийного года во Владимирской области начался рост промышленности

. Фото: Илья АРХИПОВ

Владимирстат подвел итоги экономического развития области в январе и феврале этого года. Как отмечают специалисты, после пандемийных ограничений 2020-го резко увеличился объем промышленного производства. Индекс производства в январе-феврале 2021 года составил 174,3% по сравнению с январем-февралем 2020. Активнее всего развивалось обрабатывающее производство, в том числе мебельное производство, нарастившее обороты практически в два раза, производство лекарств и медицинских изделий, а также металлургия.

Казалось бы, хорошая новость, но нужно учесть, что до этого индекс промышленного производства снижался. Например, в январе 2020 по сравнению с январем 2021 он составил 89%. Кстати, резкий рост выглядит особенно необычно, учитывая, что прошлогодние январь и февраль еще не были ограничены пандемией. Массовые закрытия предприятий начались лишь с конца марта.

Возвращаясь же к цифрам нынешнего года, нужно сказать, что активнее стало развиваться строительство – работ в этой сфере выполнено на 19,9% больше по сравнению с этими же месяцами прошлого года. При этом домов в эксплуатацию введено почти в два раза меньше, чем в прошлом году – 54 с небольшим процента по сравнению с предыдущим годом. Всего четыре муниципальных образования построили за это время жилья больше, чем в прошлом году: это Владимир, Муром, Петушинский район, сумевший возвести домов почти в два с половиной раза больше, и Гороховецкий районы.

А вот оборот розничной торговли, объем платных услуг, оказанных населению, и оборот общественного питания снова снизились и составили, соответственно, 99,7%, 93,9% и 98,8% к уровню прошлого года.

По-прежнему довольно высокой остается численность официально зарегистрированных безработных: к началу февраля 2021 года в органах государственной службы занятости населения состояли на учете 24,3 тысяч жителей, из них 23,1 тысяч человек официально получили статус безработных. Для сравнения: в прошлом году в это время в центрах занятости стояло в три с половиной раза меньше людей. А трудится в регионе 406 400 тысяч человек – это 98,9% по сравнению с прошлым годом.

При этом владимирцы становятся все беднее. Индекс потребительских цен подрос до 101,4% (февраль 2021 года к декабрю 2020). И, хотя официально начисленная в январе средняя зарплата составила 33 808 рублей с копейками (104,1% по сравнению с январем прошлого года), реальная зарплата за этот же месяц, по мнению Владимирстата, ниже прошлогодней (98% в сравнении с этим же периодом 2020 года).