Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 30 марта 2021 года: «Торпедо» и «Муром» будут проводить домашние матчи со зрителями

. Фото: Виктория СУХОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 марта 2021 года лабораторно подтверждено 66 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. И вот как распределились случаи по районам области:

- 17 сл. в г. Владимире,

- 8 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 6 сл. в Муромском,

- по 5 сл. в Ковровском и Александровском районах,

- 4 сл. в Киржачском,

- по 3 сл. в Кольчугинском, Гороховецком и Собинском районах,

- по 2 сл. в Селивановском, Вязниковском, Суздальском и Меленковском районах,

- по 1 сл. в Юрьев-Польском, Камешковском и Петушинском районах, а также в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 29 913 случаев заболевания (6833 сл. в г. Владимире, 3699 сл. в Гусь-Хрустальном, 3321 сл. о. Муром, 2135 сл. в Ковровском, 1855 сл. в Александровском, 1724 сл. в Петушинском, 1307 сл. в Юрьев-Польском, 1218 сл. в Вязниковском, 1259 сл. в Кольчугинском, 1106 сл. в Суздальском, 968 сл. в Собинском, 826 сл. в Киржачском, 821 сл. в Меленковском, 698 сл. в Гороховецком, 666 сл. в Камешковском, 649 сл. в Селивановском, 452 сл. в Судогодском, 376 сл. в г. Радужном).

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Кстати, 1 апреля возобновляется сезон в чемпионате России по футболу среди команд группы №2 ПФЛ, где выступают ФК «Муром» и владимирское «Торпедо». И уже известно, что оба клуба будут проводить домашние игры со зрителями, так как текущая обстановка с коронавирусом позволяет эти послабления.

Так пресс-служба владимирского «Торпедо» сообщила, что клуб примет на малой арене футбольный клуб «Тверь» 1 апреля. Игра начнется в 18 часов. Матч смогут посетить болельщики, которым позволят заполнить до 50 % предусмотренных для них мест. Вместимость малой арены – чуть больше более 3 тысяч мест, так что получается полторы тысячи горожан.

Стоимость билета на матч будет стоить 150 рублей. Дети в сопровождении родителей при наличии билетов у последних, а также девушки и женщины, имеют право бесплатного прохода на трибуны. Продажа билетов на игру начнется в день матча в 17.00.

«ФК «Торпедо-Владимир» просит соблюдать организованность, порядок и социальную дистанцию при покупке билетов, при входе на стадион и выходе с него, а также на трибунах во время игры. На входе у болельщиков будет измеряться температура тела бесконтактным способом. Зрители с температурой выше 37,1 градуса на стадион не допускаются. При любом недомогании убедительная просьба оставаться дома», - сообщается на сайте клуба.

Зрители, которые будут находиться на стадионе, должны быть в масках на протяжении всего времени пребывания и желательно в перчатках. Размещение зрителей на трибунах стадиона разрешается при соблюдении социальной дистанции (не менее 1,5 - 2 метра) при рассадке. На территории спортивной арене запрещается продавать, а также употреблять продукты и напитки.

Тем временем, во Владимире продолжается вакцинация. Первый компонент вакцины привит 14313 жителям. Из них 10508 владимирцев получили уже оба компонента.

Вакцинация проводится в семи лечебных учреждениях города. Жители города могут сообщить о желании привиться по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Граждан пригласят на вакцинацию в определённый день и час.

Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).

Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.