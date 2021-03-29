Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 29 марта 2021 года: владимирцы стали пользоваться банковскими картами на 20 процентов чаще

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владимирской области установлен новый минимум по числу заболевших коронавирусом в 2021 году. По данным Роспотребнадзора на девять часов утра 29 марта 2021 года в регионе лабораторно подтверждено 67 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. До этого самое маленькое значение равнялось 69 случаям.

А вот как распределились все заболевшие по районам области:

- 16 сл. в г. Владимире,

- по 7 сл. в Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах,

- 6 сл. в Ковровском,

- по 5 сл. в Петушинском и Муромском районах,

- по 4 сл. в Суздальском и Александровском районах,

- по 2 сл. в Юрьев-Польском, Камешковском и Судогодском районах, а также в г. Радужный,

- по 1 сл. в Селивановском, Киржачском, Собинском, Вязниковском и Меленковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 29 847 случаев заболевания (6816 сл. в г. Владимире, 3691 сл. в Гусь-Хрустальном, 3315 сл. о. Муром, 2130 сл. в Ковровском, 1850 сл. в Александровском, 1723 сл. в Петушинском, 1306 сл. в Юрьев-Польском, 1216 сл. в Вязниковском, 1256 сл. в Кольчугинском, 1104 сл. в Суздальском, 965 сл. в Собинском, 822 сл. в Киржачском, 819 сл. в Меленковском, 695 сл. в Гороховецком, 665 сл. в Камешковском, 647 сл. в Селивановском, 452 сл. в Судогодском, 375 сл. в г. Радужном).

.

А тем временем, владимирское отделение Банка России опубликовало данные по банковским картам в регионе. И из них видно, что пандемия коронавируса ускорила те процессы, которые и так наблюдались последние годы – владимирцы все активнее уводят свои финансовые операции в онлайн.

Так, в 2020 году объем онлайн-операций по банковским картам составил 630,7 млрд рублей, что выше прошлого года на 20%. Всего на территории региона выпущено около 2,3 млн карт (рост на 8%). Количество операций по оплате товаров и услуг с помощью платежных карт по сравнению с прошлым годом выросло на 34% и составило 313,7 млн транзакций, а сумма платежей – 202 млрд рублей (рост на 30%). При этом средний чек покупки уменьшился на 25 рублей и составил 644 рубля.

А вот снимать деньги с карты жители региона стали реже. Количество таких операций в 2020 году снизилось по сравнению с 2019 годом на 16,5%, до 19,8 млн операций, а их объем – на 2%, до 193,2 млрд рублей.

"Лидерами года" стали банковские переводы с карты на карту. Их объем в 2020 году увеличился на 36,6%, до 235,5 млрд рублей, а количество – на 52%, до 54,5 млн транзакций. Средний объем одного перевода составил 4319 рублей.