Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 28 марта 2021 года: в регионе за все время от болезни умерла почти тысяча человек

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У нас для вас две новости — одна хорошая, другая не очень. Я предлагаю начать с хорошей.

На территории Владимирской области на 10 часов утра 28 марта 2021 года лабораторно подтверждено 69 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это повторение минимальных цифр в 2021 году. 18 марта число заболевших уже опускалось до 69 человек, однако после этого столбик коронавирусного термометра вновь начал подниматься. И последние десять дней как раз возвращался к этой же цифре. Посмотрим, будет ли после этого снижаться число заболевших.

А вот как распределились случаи по районам области:

18 сл. в г. Владимире,

8 сл. в Гусь-Хрустальном,

7 сл. в Александровском,

по 6 сл. в Муромском и Кольчугинском районах,

5 сл. в Ковровском,

по 4 сл. в Суздальском и Петушинском районам,

3 сл. в Меленковском,

по 2 сл. в Селивановском и Киржачском районах, а также в г. Радужный,

по 1 сл. в Собинском и Судогодском районах.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 780 случаев заболевания (6800 сл. в г. Владимире, 3684 сл. в Гусь-Хрустальном, 3310 сл. о. Муром, 2124 сл. в Ковровском, 1846 сл. в Александровском, 1718 сл. в Петушинском, 1304 сл. в Юрьев-Польском, 1215 сл. в Вязниковском, 1249 сл. в Кольчугинском, 1100 сл. в Суздальском, 695 сл. в Гороховецком, 964 сл. в Собинском, 818 сл. в Меленковском, 821 сл. в Киржачском, 663 сл. в Камешковском, 646 сл. в Селивановском, 450 сл. в Судогодском, 373 сл. в г. Радужном).

Ну, а теперь новость не очень. Пусть в последние дни смертность от коронавируса в регионе не достигает высоких цифр, однако по 2-3 человека ежедневно все равно умирают. И вот общая смертность с начала пандемии достигла 993 человек (на утро 28 марта). Это означает, что еще пара дней и мы перешагнем показатель в тысячу человек. И это чуть более чем за год!