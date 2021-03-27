Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 27 марта 2021 года: во Владимире от ковида привились менее 4 процентов жителей

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Роспотребнадзор опубликовал новые данные по суточной заболеваемости коронавирусом во Владимирской области. И на 11 часов утра 27 марта 2021 года в регионе лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи по районам области:

20 сл. в г. Владимире,

7 сл. в Гусь-Хрустальном,

по 6 сл. в Ковровском и Александровском районах,

по 5 сл. в Муромском, Кольчугинском и Суздальском районах,

4 сл. в Киржачском,

3 сл. в Петушинском,

по 2 сл. в Селивановском, Меленковском и Камешковском районах,

по 1 сл. в Вязниковском, Собинском и Юрьев-Польском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 711 случаев заболевания (6782 сл. в г. Владимире, 3676 сл. в Гусь-Хрустальном, 3304 сл. о. Муром, 2119 сл. в Ковровском, 1839 сл. в Александровском, 1714 сл. в Петушинском, 1304 сл. в Юрьев-Польском, 1215 сл. в Вязниковском, 1243 сл. в Кольчугинском, 1096 сл. в Суздальском, 695 сл. в Гороховецком, 963 сл. в Собинском, 815 сл. в Меленковском, 819 сл. в Киржачском, 663 сл. в Камешковском, 644 сл. в Селивановском, 449 сл. в Судогодском, 371 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, владимирские власти неожиданно уменьшили число привитых от коронавируса. Последние дни говорилось о более чем 20 тысячах вакцинированных в областном центре. И вдруг вчера выяснилось, что в расчеты закралась ошибка. И на самом деле на вечер 25 марта в областном центре первый компонент вакцины привит 13590 жителям. И лишь 10001 житель областного центра получил уже оба компонента вакцины. То есть защищены от коронавируса прививкой лишь 4 процента от всего населения города.

Жители города могут сообщить о желании привиться по телефонам лечебных учреждений по месту жительства. Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.

Вакцина, которой прививают жителей Владимира - двухкомпонентная. Для формирования надежной защиты организма иммунизацию нужно пройти дважды. Второй компонент вводится через 21 день после первой прививки.