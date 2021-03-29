Депутаты ЗС и администрация области выясняли, кто должен ремонтировать мосты и школы

.

Мартовское заседание помимо того, что прошло в очном формате, имело еще один нюанс – оно было очень сильно политизировано. Обсуждение практически всех вопросов приобретало двойное дно и отголосок предстоящих осенью выборов в Госдуму. В итоге, так получилось, что главными в повестке последнего заседания ЗС стали депутатские запросы. Они все касались ремонтов. Но если в одном случае, депутаты Алексей Говырин просил отремонтировать мост в Коврове, то в другом представители фракции «Единая Россия» ратовали за ремонт школ по всей области.

Мост может обвалиться в любую минуту

Алексей Говырин, депутат от Ковровского района рассказал депутатам, что мост, проходящий через железную дорогу «Москва – Нижний Новгород», находится в предаварийном состоянии и может обвалиться в любую минуту.

Депутат Алексей Говырин.

- При этом он продолжает активно эксплуатироваться, так как для Коврова это единственная дорога, соединяющая две части города, - объяснил он. – Объезд по улице Социалистической не подходит, так как он слишком узкий, и там можно организовать лишь реверсивное движение. Областные власти выделили в прошлом году на ремонт 90 миллионов рублей. Однако ориентировочная сметная стоимость всех работ –260 миллионов. Ковровские власти не нашли бы 170 миллионов рублей. А строить мост в несколько этапов тоже нельзя.

В итоге, депутат обратился с официальным запросом к губернатору о необходимости выделения всей суммы на ремонт моста. Вот только эта просьба вызвала вопросы как у коллег-депутатов по фракции КПРФ, так и у представителей «белого дома» в ЗС.

- Мост считается проблемным с 2010 года, почему вы раньше не вспоминали о нем, а заговорили о мосте лишь перед выборами в Госдуму? – спросил коммунист Антон Сидорко. – Можно было бы обсудить выделение средств при обсуждении бюджета на 2021 год.

На последнюю тираду представители фракции «Единая Россия» напомнили фракции КПРФ, что они вообще голосовали против бюджета, и не им теперь указывать, как распределять бюджетные средства.

А вот областные чиновники напомнили депутатам, что в конце прошлого года при обсуждении бюджета было решено перераспределить миллиард рублей из дорожного фонда на муниципальные дороги.

- При этом инициативы Законодательного Собрания о ремонте путепровода в Коврове при принятии бюджета не озвучивались. Сейчас найти дополнительные средства в областном дорожном фонде, который и так практически на миллиард рублей уменьшился по сравнению с объёмом предыдущего года, не представляется возможным, − прокомментировал заместитель директора департамента финансов Максим Васенин.

В итоге, самое адекватное предложение прозвучало от Максима Шевченко, который сказал, что ремонт моста – дело общее, поэтому желательно, чтобы на него «скинулись» все – и область, и город Ковров, и, самое главное, федеральный бюджет. Тут в разговор вступил даже сенатор Александр Пронюшкин, который обещал посодействовать в выделении средств Владимирской области. Только надо найти федеральную программу.

Сенатор Пронюшкин пообещал помочь с финансированием ремонта моста в Коврове.

Где 250 миллионов?

Вспомнили на заседании ЗС и про официальный запрос, который был отправлен губернатору месяц назад. Речь тогда шла о предоставлении дополнительных денег (около 250 миллионов рублей) муниципалитетам на ремонт и подготовку к новому учебному году школ, учреждений дополнительного образования и летних оздоровительных лагерей.

Однако в ответе на запрос было написано, что забота об образовательных учреждениях – дело местных властей, а помощь области возможна только в случае незапланированных доходов в бюджет.

Депутатов такой ответ областных властей и лично губернатора не удовлетворил. При этом почему-то опять виновата во всем была только исполнительная власть. Депутаты начали говорить о том, как местным бюджетам много приходится тратиться не только на сами работы, но все чаще – на штрафы, потому что привести все хозяйство школ и садиков строго в нормативное состояние денег хронически не хватает. Например, депутат Инна Гаврилова напомнила еще об одной растущей статье расходов – организации школьного питания. Если сами завтраки и обеды существенно датирует федерация, то состояние пищеблоков – забота местных властей. И это в большинстве случаев требует серьезных вложений. Вывод, который был озвучен депутатами ЗС такой – «В такой ситуации отказ области помочь – настоящий удар, последствия которого ощутят на себе тысячи семей с детьми».

Впрочем, первый заместитель директора департамента финансов Максим Васенин напомнил, что решением областного уровня дополнительно в местные бюджеты были переданы нормативы налоговых доходов – а это более миллиарда рублей – что является альтернативой субсидиям 2020 года.

- Эта финансовая помощь была оказана как раз в расчёте на то, что средства в первую очередь пойдут на ремонт муниципальных образовательных учреждений. Когда есть возможность, администрация Владимирской области оказывает дополнительную помощь органам местного самоуправления. Именно так было в прошлом году, когда по итогам экономически успешного 2019 года появились дополнительные доходные источники. Но выделение 250 миллионов - это было разовое решение, которое невозможно повторять ежегодно, − сказал Максим Васенин.

В целом же мартовское заседание Заксобрания показало, что вплоть до осени дискуссии в областном парламенте будут горячими. Так что в ближайшие полгода на заседаниях скучно не будет.