Во Владимирской области не хватает поваров и сварщиков

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В областной администрации подготовили отраслевой заказ на подготовку кадров для отдельных сфер экономики региона. Речь идет о специалистах, которых больше всего не хватает на рынке труда. Чиновники провели мониторинг и выяснили, в каких профессионалах нуждается наша область больше всего. Причем прогноз и заказ готовятся на пять лет, а значит можно не беспокоиться о будущем: в ближайшие годы профессии из этого списка будут точно пользоваться спросом.

Больше всего регион нуждается в поварах и кондитерах: с 2001 до 2025 года их будут готовить по триста человек в год за счет бюджета. Также не хватает продавцов и контролеров-кассиров: их готовы обучать по 200 человек в год. В почете сварщики как ручной, так и частично механизированной сварки: в этом году заказ на 225 человек, следующие четыре года – по 150. Востребованы и операторы швейного оборудования: в этом году готовят 175 человек, следующие – по 350. Кроме того, нужда есть в ткачах и портных – в основном их готовить будут по сто человек в год.

Как известно, нужные работники – столяра и плотники. Хотя в этом году за счет бюджета на мастеров столярного и мебельного производства готовы обучить всего 50 человек, со следующего году бюджетный заказ рассчитан на 150, а потом по 175 и 200 человек. При этом мастеров столярно-плотничьих, паркетных и стекольных работ стабильно требуется по 50 новых специалистов в год. Нужны в регионе мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей, слесари и электромонтеры, станочники древообрабатывающих станков и операторы станков с программным управлением. В ближайшие годы вырастет также потребность в трактористах и мастерах слесарных работ. А вот на парикмахеров, пекарей и мастеров общестроительных работ спрос постепенно падает.

Если же говорить о подготовке по образовательным программам профессионального обучения (то есть о тех профессиях, на которых раньше готовили в училищах), то в топ-5 самых востребованных входят каменщик, повар, слесарь-ремонтник, швея и электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. А меньше всего нужны садовники и маляры.