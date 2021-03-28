Владимирская мэрия продолжает войну против гаражей

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Депутаты владимирского Горсовета хотят ужесточить принципа сноса незаконных гаражей во Владимире. Вообще вот уже несколько лет городская администрация занимается ликвидацией незаконно поставленных металлических гаражей по всему городу. Большей часть их стоят заброшенными, в них хранят не машины, а всякий хлам. За прошлый год чиновники демонтировали 821 гараж.

30 дней на самовывоз

Основная часть незаконных ангаров нашлась во Фрунзенском районе – 621, основную часть убрали ради строительства Рпенского проезда – более пятисот. Незаконно поставленные металлические «коробки» для машин находят не только во дворах, но и в гаражных кооперативах. Так в ГК «Красносельский» демонтировали 17 гаражей. Еще 105 гаражей увезли в Октябрьском районе, 95 – в Ленинском.

Прежде чем убрать любой незаконно поставленный гараж, чиновники должны заранее предупредить владельцев, расклеив объявление. Сейчас на это дается 50 дней, но главы районных администраций областной столицы - Николай Маркин, Вячеслав Бочкарев и Сергей Музыка – попросили сократить эти сроки до тридцати дней. А депутаты предложили внести еще одно изменение: разрешить чиновникам разбирать и разрезать гаражи на части для дальнейшей транспортировки. Сейчас гаражи требуется вывозить нетронутыми коробками, на это уходит значительная часть бюджета. А в случае разборок металлических конструкций удастся сэкономить средства бюджета города. Впрочем, за эти предложения депутаты пока не голосовали: сначала их изучат юристы.

Штрафы помогают

Также депутаты озаботились и земельными нарушениями в городе. Чаще всего они касаются самовольного занятия земельных участков, их нецелевого использования и невыполнения собственниками обязательных мероприятий по защите земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и деревьями. За прошлый год городское управление земельными ресурсами провело 122 проверки соблюдения земельного законодательства, выявив 96 нарушений. 60 горожан получили административные штрафы на 590 тысяч рублей. Во время десяти проведенных за год рейдов обнаружили 342 объекта недвижимости, не поставленных на кадастровый и налоговый учеты, в том числе 89 земельных участков и 253 гаражных бокса.

Начальник управления земельными ресурсами Мария Степанова отметила, что освобождать самовольно занятую землю приходится через суд, а вот простимулировать владельцев заняться заброшенными участками сельхозназначения помогают штрафы. Заплатив 20 тысяч рублей, владельцы либо начинают хоть как-то обрабатывать их, либо продают. Впрочем, депутаты предложили решить проблему радикально – просто отбирать у нерадивых хозяев земли сельхозназначения. Большинство из них находятся в присоединенных территориях. А, по мнению владимирских парламентариев, таких земель во Владимире вообще быть не должно! Правда, специалисты охладили их пыл: закон допускает изъятие земли, но после того, как нарушения зафиксируют трижды. До такого в областной столице пока ни разу не доходило.