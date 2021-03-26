Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 26 марта 2021 года: в марте от ковида умерли уже 112 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роспотребнадзор по Владимирской области обновил данные по суточной заболеваемости коронавирусом в регионе.

На девять часов утра 26 марта 2021 года в области лабораторно подтверждено 72 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это, конечно, не минимальное значение для 2021 года, однако все же меньше, чем в последние дни. Ниже было лишь 18 марта.

Еще один важный момент – во Владимире впервые за долгое время меньше 20 случаев за сутки. В областном центре за последние 24 часа заболели Covid-19 19 жителей. А вот как распределились случаи по остальным территориям 33 региона:

- по 7 сл. в Муромском и Ковровском районах,

- по 6 сл. в Гусь-Хрустальном и Суздальском районах,

- по 5 сл. в Александровском и Петушинском районах,

- 4 сл. в Кольчугинском,

- 3 сл. в Киржачском,

- по 2 сл. в Собинском и Вязниковском районах,

- по 1 сл. в Юрьев-Польском, Меленковском, Камешковском, Селивановском и Судогодском районах, а также в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 29 641 случай заболевания (6762 сл. в г. Владимире, 3669 сл. в Гусь-Хрустальном, 3299 сл. о. Муром, 2113 сл. в Ковровском, 1833 сл. в Александровском, 1711 сл. в Петушинском, 1303 сл. в Юрьев-Польском, 1214 сл. в Вязниковском, 1238 сл. в Кольчугинском, 1091 сл. в Суздальском, 962 сл. в Собинском, 815 сл. в Киржачском, 813 сл. в Меленковском, 695 сл. в Гороховецком, 661 сл. в Камешковском, 642 сл. в Селивановском, 449 сл. в Судогодском, 371 сл. в г. Радужном).

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Впрочем, расслабляться не стоит. Чтобы понять, что коронавирус еще не побежден, достаточно взглянуть на смертность от болезни в марте. Напомним, что последний раз в регионе никто не умер от Covid-19 1 марта. После этого летальные случаи фиксировались ежедневно. Так вот за 25 дней первого весеннего месяца скончались от новой коронавирусной инфекции 112 человек!

Так что лучше привиться, если вы еще этого не сделали. Напомним, что вакцинация жителей города Владимира от коронавирусной инфекции организована в семи лечебных учреждениях города. Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).

Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.