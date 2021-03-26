Жители Мостостроя: «Из-за трассы М-12 посёлку грозит наводнение»

Информирование проходило в небольшом кабинете. Было не до социальной дистанции. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Мероприятие под загадочным названием «информационная встреча» по поводу строительства трассы М-12 состоялось во Владимире 25 марта в самое неудобное время и в самом неудобном месте: в половине десятого утра в будний день в кабинете замглавы города Владимира Серегея Сысуева на Октябрьском проспекте.

Трасса по головам

С учётом того, что тема более чем резонансная, людей в кабинет вице-градоначальника набилось столько, что встреча с руководством Автодора скорее напомнила комсомольское собрание у начальника стройки из советского фильма «Верные друзья». Причем не только количеством людей, но и накалом страстей.

За день до встречи владимирские противники строительства М-12 намекнули мне, что больше всего возмущаться будут жители Мостостроя. По сути, после долгих обсуждений вариантов прохождения автобана по Владимирской области все населенные пункты в районе Владимира смогли «отдалить» от себя шумного соседа, а мостостроевцам не повезло. Дело в том, что согласно последнему варианту трассировки, М-12 пойдет в створе М-7 (в 50 метрах от неё), и резко повернет направо как раз в районе Мостостроя, после чего «отправится» в Судогодский район. Так что единственный компромиссный вариант теперь проходит именно «по головам» мостостроевцев.

Как объяснила жительница посёлка Елена Косицына, главная претензия к строителям заключается даже не в шуме, а в том, что озеро Банное, расположенное в Мостострое, планируют к засыпке. В результате это может привести к печальным последствиям.

- Под воду в таком случае уйдёт половина посёлка, потому что на дне Банного бьют ключи, - говорит Елена. - Если засыпать озеро, Мостострой просто превратится в болото.

Житель Вяткино Николай поддерживает соседей, и говорит, что кроме озера, пострадают сосновые леса. По словам местных, речь идет о вырубке 500 гектаров.

Жители Мостостроя недовольны последней версией трассы больше всего. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

- Их просто невозможно будет восполнить, потому что сажать больше негде, да и растут сосны очень долго, - разводит руками собеседник.

- По сути, у нас в Мостострое после строительства М-12 останется только дорога на кладбище. И больше ничего — ни лесов, ни озера — детям летом даже искупаться будет негде, - сетуют местные.

«Переинформирование»

На встречу приехали глава Владимира Андрей Шохин и главный гость мероприятия — заместитель руководителя госкомпании «Автодор» Алексей Борисов, в которого и полетели основные «камни».

- На сегодняшний день проектирование находится в стадии завершения, и сейчас мы «вышли» на экспертизу с данным вариантом дороги, приступили к подготовительным работам. По Владимиру пройдет 11 километров М-12, в основном параллельно трассе М-7, - сообщил Борисов и заметил, что автобан будет четырехполосным с полным освещением. Окончательный вариант проекта согласован 3 июля 2020 года.

Председатель Торгово-промышленной палаты Владимирской области Иван Аксенов от лица бизнесменов поинтересовался, где будут ближайшие к Владимиру выезды с М-12, и какие на ней расположатся объекты инфраструктуры. Как оказалось, в черте города объектов не будет, а развязок окажется две — первый съезд построят в районе нынешнего Южного объезда М-7, второй сделают неподалеку от деревни Захарово.

Схема трассы на карте. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Местные жители, в свою очередь, задали резонный вопрос, почему не проводились слушания, а людей просто вызвали на «информирование»?

- Мы обещали, что когда будет окончательно разработан проект, мы уведомим жителей и расскажем, что да как. Самое главное, чтобы не изменился маршрут, который мы приняли в прошлый раз, - туманно объяснил Алексей Борисов, заявив, что с жителями М-12 согласовывать им не требуется.

Среди прочих злободневных вопросов специалисты «Автодрора» ответили и на главный — затопит ли Мостострой?

- Насыпь здесь проходит лишь по краю озера Банное. Это озеро является старицей Клязьмы, и уровень воды в нём меняется соответственно с уровнем реки. К тому же наша насыпь займет всего порядка трёх процентов от всей площади озера, - объяснили инженеры.

К сожалению, на многие вопросы представители «Автодрора» сразу точно ответить не смогли. В основном людей интересовало точное место М-12 —карты никто в глаза не видел, и даже на встрече никаких наглядных стендов не предоставили, ограничившись редкими схемами на столе. В связи с этим собравшиеся единодушно решили, что требуется провести «переинформирование». Андрей Шохин предложил назначить его на следующую субботу, прямо у съезда на Мостострой с Пекинки. «Автодор» на такое предложение охотно согласился.

Однако главную мысль в конце все же высказал замглавы «Автодора» Алексей Борисов.

- На сегодняшний день трасса утверждена, трассу соответственно менять мы никуда не будем. Документ планировки территории тоже утвержден, - заключил он.