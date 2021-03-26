Ущерб бюджету Владимирской области в 2020 году составил более 700 миллионов рублей

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

25 марта, спустя пять месяцев депутаты областного ЗС вновь собрались в одном зале. Председатель Заксобрания Владимир Киселев даже пошутил перед началом мартовского заседания: «Надеюсь, никто не забыл как работает система электронного голосования». Впрочем, уже по ходу заседания было не до шуток. Страсти кипели предвыборные.

Дело против «Владимиртеплогаза» - единственное за год

Началось заседание с доклада председателя областной Счетной палаты Ирины Туляковой о деятельности ее учреждения в 2020 году. В прошлом году, несмотря на всякие там коронавирусы Палата провела 383 проверки. Проверялись все – органы исполнительной власти, муниципальные чиновники, МУПы, ГУПы, госконтракты и так далее.

И оказалось, что с расходованием бюджетных средств в области не очень. Общий ущерб областному бюджету в прошлом году составил около 700 миллионов рублей. 286 миллионов «потерялись» при реализации госпрограмм, 411 миллионов – при неэффективном расходовании денег.

Однако несмотря на все это, за весь год по нарушениям с финансами было заведено лишь одно уголовное дело – на директора «Владимиртеплогаза» Александра Королева. Произошло это в ноябре 2020 года, когда Следком начал расследование по статье «присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». По версии следствия, руководитель областного госпредприятия незаконно подписал приказы о выплате себе вознаграждения в размере более 1,5 миллиона рублей. А были еще якобы премии для замдиректора и главного бухгалтера практически на ту же сумму.

- После нашей проверки на предприятии даже было изменено положение о премировании топ-менеджмента и руководителей. – сказала Ирина Тулякова депутатам. Мы ожидаем от этого решения положительный эффект на сумму 24 миллиона рублей в год.

Представителя фракции КПРФ Антона Сидорко удивило, что при такой большой сумму ущерба для бюджета было лишь одно дело. Он спросил у Ирины Туляковой с чем это связано.

- Может Счетной палате не хватает инструментария при работе? – сказал Сидорко.

- Нет, не в инструментах дело, - ответила Тулякова. – Просто работа по возбуждению дел достаточно длительна. Сама Счетная палата может вести лишь административное производство. Уголовными делами мы не занимаемся. При этом по некоторым нашим проверкам аж от 2016 года дела возбуждены только сейчас.

Виноват низкий уровень чиновников

Вообще, по мнению Ирины Туляковой во многом все эти нарушения связаны с низким уровнем чиновников.

Ирина Тулякова. Фото: Михаил ЯЗЫНИН

- Только в сфере госзакупок выявлено нарушений на 74 миллиона рублей, - сказала руководитель Счетной палаты. – Кстати, только по нарушению бюджетного законодательства мы составили в прошлом году 24 административных протокола.

Причем, судя по высказываниям Ирины Туляковой, руководство страдает от финансовой безграмотности на всех уровнях. Например, на уровне городских властей Счетной палатой отмечается низкий уровень паспортизации дорог. Кстати, депутата Андрея Фатеева заинтересовала, зачем дорогам паспорта.

- Дорога – это собственность муниципалитетов, - ответила Тулякова. – А за собственностью надо следить. На сегодняшний день паспорт позволяет отслеживать качество дорог в муниципалитетах. По ним известны гарантии на их обслуживание, нормативные показатели и так далее.

- Чиновники же каждый день по ним ездят, неужели они не видят, в каком состоянии у них дороги? – уточнил Фатеев.

- Ездить - это одно, а учитывать имущество - это другое, парировала Ирина Тулякова. - Если имущество не учтено, то это может привести к его утрате или к хищениям.

Наконец, аудиторы Счетной палаты видят низкий уровень работы и на уровне госучреждений. В пример, Ирина Тулякова привела ОКБ, где в прошлом году авансом заплатили 130 миллионов рублей за 70 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, а потом семь месяцев ждали, когда поставщик привезет их.

- Этот момент нас сильно возмутил, - говорит Ирина Тулякова. – Аппараты ИВЛ приобретались для оказания неотложной и экстренной помощи во время эпидемии, но о какой экстренной помощи можно говорить, если 7 месяцев не было поставок?