Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 25 марта 2021 года: регион вошел в пятерку лидеров страны по охвату населения вакцинацией

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На три случая меньше. Роспотребнадзор опубликовал новые данные по суточной заболеваемости коронавирусом во Владимирской области. И на территории региона на девять часов утра 25 марта 2021 года лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи по районам области:

- 20 сл. в г. Владимире,

- 7 сл. в Гусь-Хрустальном,

- по 6 сл. в Муромском и Киржачском районах,

- по 5 сл. в Суздальском и Ковровском районах,

- по 4 сл. в Александровском, Кольчугинском и Петушинском районах,

- 3 сл. в Собинском,

- по 2 сл. в Юрьев-Польском, Меленковском и Камешковском районах,

- по 1 сл. в г. Радужный, а также в Селивановском, Вязниковском и Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 569 случаев заболевания (6743 сл. в г. Владимире, 3663 сл. в Гусь-Хрустальном, 3292 сл. о. Муром, 2106 сл. в Ковровском, 1828 сл. в Александровском, 1706 сл. в Петушинском, 1302 сл. в Юрьев-Польском, 1212 сл. в Вязниковском, 1234 сл. в Кольчугинском, 1085 сл. в Суздальском, 960 сл. в Собинском, 812 сл. в Меленковском, 812 сл. в Киржачском, 695 сл. в Гороховецком, 660 сл. в Камешковском, 641 сл. в Селивановском, 448 сл. в Судогодском, 370 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, губернатор Владимир Сипягин в социальных сетях сообщил о том, что Минздрав России отметил успехи Владимирской области в вакцинации одной из главных групп риска заражения COVID-19 - жителей старше 60 лет.

Наш регион вошел в пятерку лидеров страны по охвату этой категории населения вакцинацией от новой коронавирусной инфекции. Прививки получили около 55% жителей 60+ (26 324 человека).

- Главная заслуга здесь принадлежит, конечно, самим гражданам. Это зрелые, мудрые люди. Они проявляют ответственность по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, - заявил губернатор. - Мы провели вакцинацию и защитили от опасной инфекции 100% пожилых людей, проживающих в стационарных учреждениях и не имеющих противопоказаний к прививке. Для старшего поколения у нас организована доставка на транспорте до прививочного пункта и обратно. Через сутки после процедуры медик, делавший инъекции антиковидного препарата, звонит своим пожилым пациентам, чтобы узнать о самочувствии.