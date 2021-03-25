Рядом с Козьим парком построят еще одну высотку

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В городской администрации подвели итоги общественных обсуждений по будущему Козьего парка, которые велись еще с февраля. Если помните, в мэрии решили преобразить заброшенные сады напротив областной администрации и превратить их в современный парк, где будет комфортно всем – и собачникам, и спортсменам, и мамам с детьми, и даже неспортивным подросткам. По крайней мере, так гласила официальная версия. Проект разработали москвичи, а готовую концепцию представляли на общественные обсуждения. Ожидаемо неравнодушные жители выступали против вырубки деревьев и уменьшения зеленой зоны ради парковок, а также просили добавить маршрутов общественного транспорта, которые позволят без проблем из любого района города добраться до будущего «Парка счастливых» – так предлагают его назвать. Ожидаемо, к мнению жителей чиновники не прислушались.

Душа просит зелени

Владимирцы хотят наслаждаться прогулками в парке Фото: Валерия Рудометова

Итак, о чем просили владимирцы? Оставить парк в текущих границах, не вырубать деревья ради детских площадок и любого другого строительства. Владимирцы отмечали, что в городе и так дефицит зелени, Козий парк – единственное место в этом районе, где можно зимой покататься на лыжах, летом услышать пение птиц, а рядом, в нескольких сотнях метров – Центральный парк, где уже предусмотрены большие детские площадки.

По мнению горожан, достаточно было облагородить территорию, проложить дорожки и поставить фонари, сделав это место безопасным для прогулок. Также владимирцы предлагали вместо 18-этажного жилого дома рядом с парком построить девятиэтажку. Горожан, живущих по соседству, возмутили парковки, которые планируется организовать рядом с парком: ради них предполагается вырубить деревья, защищающие дома от дороги. При этом фактически вдоль дороги должны были появиться детские площадки и малыши, чтобы, видимо, дышать выхлопными газами. Владимирцы отмечали, что парковку можно сделать на пустыре, расположенным между ЖК «Парк Университет» и домом №6Б по улице Мира.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Получите небоскреб

Однако чиновники посчитали иначе. Обобщив предложения, в мэрии отметили, что размещение открытых автостоянок и многоэтажки предполагается на частной земле, где можно поставить и дом выше 9 этажей, и торговый центр, а в самом парке капитальной застройки не будет. Просто она появится вплотную к нему.

Кстати, горожане переживают, что при текущем развитии ситуаций парковок будет категорически не хватать, поскольку появятся новые жилые массивы, а в парк будут приезжать отдыхающие на авто. Машины начнут парковать, где попало. Но чиновники не согласны: мол, на территории квартала на проектируемую и существующую численность населения предусматривается 610 мест в подземных парковках и гаражах-стоянках, 710 мест на открытых парковках. Кроме того, в пределах нормативного радиуса доступности расположены существующие гаражно-строительные кооперативы.

А предложение пустить дополнительный маршрут общественного транспорта по улице Мира и вовсе рассматривать не стали, отметив, что оно не относится к теме общественных обсуждений. Но шанс на дополнительный маршрут все же остается: этот вопрос передали на рассмотрение в городское управление транспорта и связи.