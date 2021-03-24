Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 24 марта 2021 года: до конца месяца в регион поступит еще 20 тысяч доз вакцины

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По всей видимости, Владимирская область вышла на второе плато. Уже почти неделю суточная заболеваемость колеблется в районе 70 случаев в сутки, то чуть уменьшаясь, то чуть увеличиваясь. Не стало исключением и 24 марта.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на 10 часов утра 24 марта 2021 года лабораторно подтверждено 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи по районам области:

- 23 сл. в г. Владимире,

- 9 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 8 сл. в Муромском,

- 7 сл. в Александровском,

- 6 сл. в Ковровском,

- 5 сл. в Кольчугинском,

- по 4 сл. в Суздальском и Петушинском районах,

- по 3 сл. в Киржачском и Вязниковском,

- 2 сл. в г. Радужный,

- по 1 сл. в Селивановском, Меленковском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 495 случаев заболевания (6723 сл. в г. Владимире, 3656 сл. в Гусь-Хрустальном, 3286 сл. о. Муром, 2101 сл. в Ковровском, 1824 сл. в Александровском, 1702 сл. в Петушинском, 1300 сл. в Юрьев-Польском, 1211 сл. в Вязниковском, 1230 сл. в Кольчугинском, 1080 сл. в Суздальском, 957 сл. в Собинском, 810 сл. в Меленковском, 806 сл. в Киржачском, 695 сл. в Гороховецком, 658 сл. в Камешковском, 640 сл. в Селивановском, 447 сл. в Судогодском, 369 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, в регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. С начала ее проведения 46789 жителей Владимирской области привились от новой коронавирусной инфекции, в том числе второй этап иммунизации прошли 34 479 человек.

Больше всего привитых во Владимире: почти 13 тысяч человек прошли первый этап вакцинации, 9219 – второй этап. В Коврове и Ковровском районе привилось 6627 человек, второй этап охватил 5024 жителя. Замыкает тройку лидеров Муромский городской округ – привито 5979 человек, в том числе 4466 – в рамках второго этапа вакцинации.

В регион поступило почти 56 тысяч доз вакцины, 84 процента из них уже использовано. До конца текущего месяца ожидается дополнительная поставка иммунобиологического препарата в количестве 20 600 доз.

Кстати, пока весна в регионе никак не вступит в свои права, владимирцы продолжают болеть. За последнюю неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 7 319 человек с признаками ОРВИ, среди них 3 696 детей. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 10,9%, а превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от 15 лет и старше на 22,3%. Во Владимире за ту же неделю к врачам с признаками простуды обратилось 2335 жителей, в том числе 1 072 ребенка. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 39,3%. Превышение эпидпорога не зарегистрировано ни в одной возрастной категории. Гриппом в регионе также никто не болеет. Чаще всего у заболевших диагностируют риновирусы, метапневмавирусы, hCov (сезонная коронавирусная инфекция).