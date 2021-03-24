Во Владимире отремонтируют четыре вековых дома

. Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом и следующем году во Владимире многие дома ждет капремонт. Потратить на это планируют 293 миллиона 484 тысячи 180 рублей и две копейки в 2021 году и 269 миллионов 418 тысяч 850 рублей 78 копеек в следующем. Причем все это деньги собственников.

Для сравнения в 2020 году на восстановление жилых домов собрано было меньше денег – 266 761 672,53 рублей, а отремонтировали на них 103 дома. Кстати, в городе всего девять домов, собственники которых полностью собирают взносы на капремонт, причем в большинстве это небольшие дома на несколько квартир, где зарегистрировано 14-25 жителей.

В этом году обновление ждет 89 дом в разных районах города – от Институтского городка и микрорайона Спасского с селом Вышка до микрорайона Заклязьменского и улицы Безыменского. В этом году в большинстве домов планируют отремонтировать крыши, у части из них планируют починить фасады, на Электроприборовском проезде в доме №7 займутся внутридомовыми инженерными системами, а на улице Фатьянова, 28, Добросельском проезде, 4, Безыменского, 12 и проспекте Ленина, 35-б заменят лифты. Впрочем, в следующем году приоритеты останутся теми же: в большинстве из 68 домов займутся крышами, часть домов предпочитает привести в порядок фасады, а жители дома №49 на улице Диктора Левитана хотят заменить три лифта.

Большинство домов, которые ждет капремонт в ближайшие два года, построены во второй половине прошлого века, самые юные из них – 1999 и 2002 года. Но есть среди ждущих капремонта зданий и настоящие старички, отметившие уже столетний юбилей. До конца 2022 года таких домов отремонтируют всего четыре: три в этом году и один в следующем. Самый старый дом – 1912 года. Это кирпичное двухэтажное здание располагается в Перекопском городке имеет номер двенадцатый. Остальные три каменных дома моложе – 1917 года постройки. Два из них находятся в центре – Гагарина, 29 и Большая Нижегородская, 67г (их отремонтируют в этом году). Третий дом на улице Семашко, 4 отремонтируют только в следующем году. Во всех старых домах планируется починить крыши. Кстати, несмотря на преклонный возраст, эти дома памятниками не являются, а значит, согласования их реконструкция не требует.