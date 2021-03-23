Весеннее половодье во Владимирской области 2021: Ока и Мстерка могут «взбунтоваться»

Таким было половодье в 2013 году. Фото с сайта МЧС России по Владимирской области.

Из-за снежной зимы и прогнозируемой теплой весны в регионе ожидается один из самых серьезных паводков за последние восемь лет.

По прогнозу синоптиков уже 25 марта воздух во Владимире прогреется до +6 градусов. А это, значит, лед начнет активно таять, закраины и полыньи будут увеличиваться, и уже в начале апреля уровень воды в реках резко увеличится.

В областном управлении МЧС отмечают, что предположительно сценарий весеннего половодья может быть похож на тот, что был в 2013 году. Тогда большая вода подтопила шесть дорог в Судогодском, Собинском, Киржачском, Петушинском районах, а также недалеко от Мостостроя. А уж сколько приусадебных участков оказалось под водой! Особо «бунтовали» той весной Ока и Мстерка (Вязниковский район).

Таким было половодье в 2013 году. Фото с сайта МЧС России по Владимирской области.

- Промоины появятся в первой декаде апреля. Тогда же прогнозируется вскрытие рек. Во второй-третьей декадах апреля уровень рек повысится до максимальных значений. Опасных значений могут достигнуть уровни воды на Оке в Муроме, Клязьмы во Владимире, - рассказали в МЧС. - Причем максимальные уровни воды в реках области ожидаются выше уровней средних многолетних значений.

При наихудшем варианте развития сценария весеннего половодья (если будут долго и сильно идти дожди) в зоны возможного подтопления могут попасть: 22 населенных пункта в 13 муниципальных образованиях (а это 3 464 человека), 12 объектов экономики, 28 участков автомобильных дорог, протяженность которых составляет 50,87 км.

Отрезанными от основных территорий могут оказаться 30 населенных пунктов, на территории которых расположены 1343 жилых дома, где проживает 1019 человек.

После того, как разведут понтонный мост через Клязьму, в заречной зоне Вязников ограничат транспортное сообщение с 16 населенными пунктами (564 дома, в которых проживают 439 человек).

Следить за ситуацией спасатели будут с помощью авиапатрулей.

Под угрозой подтопления могут оказать также 6 автомобильных дорог, 229 приусадебных участков, 215 садовых участков.

Уже решены вопросы досрочной выплаты пенсий, подготовки ФАПов и больниц, заблаговременного запаса продуктов питания и медикаментов.

Для обеспечения безопасного периода ледохода спасатели пилили лед в Вязниковском районе, а также чернили лед в Кольчугинском районе и расчищали русла рек, где это необходимо.