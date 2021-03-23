Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 23 марта 2021 года: в областном центре привились более 22 тысяч человек

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые данные по суточной заболеваемости внушают надежду. После роста этого показателя в конце прошлой недели, уже второй день подряд число заболевших снижается.

Так, на девять часов утра 23 марта 2021 года во Владимирской области лабораторно подтверждено 75 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Вот как распределились случаи по районам области:

- 24 сл. в г. Владимире,

- 8 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 6 сл. в Муромском,

- по 5 сл. в Ковровском и Александровском районах,

- 4 сл. в Киржачском,

- по 3 сл. в Суздальском, Кольчугинском, Юрьев-Польском и Петушинском районах,

- по 2 сл. в Вязниковском, Селивановском, Судогодском, Меленковском и Камешковском районах,

- 1 сл. в г. Радужный.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 418 случаев заболевания (6700 сл. в г. Владимире, 3647 сл. в Гусь-Хрустальном, 3278 сл. о. Муром, 2095 сл. в Ковровском, 1817 сл. в Александровском, 1698 сл. в Петушинском, 1300 сл. в Юрьев-Польском, 1208 сл. в Вязниковском, 1225 сл. в Кольчугинском, 1076 сл. в Суздальском, 957 сл. в Собинском, 809 сл. в Меленковском, 803 сл. в Киржачском, 695 сл. в Гороховецком, 657 сл. в Камешковском, 639 сл. в Селивановском, 447 сл. в Судогодском, 367 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, за последние сутки сотрудники администрации города Владимира вместе с полицейскими проверили 60 объектов торговли. В результате было зафиксировано 11 нарушений санитарно-эпидемиологических ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, в одном из магазинов на улице Комиссарова не соблюдался масочный режим. В итоге на нарушителей в этом магазине составлено два административных протокола, во всех остальных случаях проверяющие ограничились профилактическими беседами. Всего же с начала года в ходе рейдов проверено уже 792 объекта, причём в 158 случаях обнаруживались нарушения.

Также в мэрии отчитались в том, как проходит вакцинация. По состоянию на конец дня 22 марта в областном центре от коронавируса привились 22199 человек. Из них 9193 жителя получили уже оба компонента вакцины.

Напомним, что вакцинация жителей города Владимира от коронавирусной инфекции организована в семи лечебных учреждениях города. Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на ст. Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).

Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.