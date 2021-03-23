К 2035 году Владимир станет городом без пробок и аварий

. Фото: Александр ОРЛОВ

Владимирцы не раз жаловались на проблемы с дорогами, опасные нерегулируемые пешеходные переходы, пробки в областной столице и прочие прелести. С ними согласны и специалисты: проблемы есть и их немало. Но разработчики новой комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования город Владимир, в марте утвержденной мэрией, уверены: проблемы можно решить.

На что жалуемся

По данным Владимирстата, доля автомобильных дорог общего пользования в областном центре, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 44,49% (протяженность - 188,79 километра). При этом проблемы с дорогами есть не только на перифериях города, но и по улицам Егорова, Чайковского, 16 лет Октября, Луначарского, Красносельская, Ставровская, Чапаева, Пугачева, Разина и других. Второстепенными их язык не повернется назвать.

Также разработчики схемы отмечают, что поскольку во Владимире нет выделенной полосы для общественного транспорта и не предоставляется преимущества в их движении, на основных маршрутах в наиболее загруженных участках возникают пробки. Не удивительно, что люди предпочитают пересаживаться в свои автомобили, а не ездить на автобусах и троллейбусах. Но количество пробок и аварий от этого не уменьшается.

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В городе не хватает велодорожек и светофоров, не везде безопасно пешеходам перейти дорогу, есть острая нехватка парковок. Наконец, разработчики комплексной схемы организации дорожного движения отмечают, что районы города разобщены из-за слабых транспортных связей между ними, а это приводит к перегрузке улиц Куйбышева и Большая Нижегородская.

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Скорость – не выше 40 км/ч

Создатели схемы предложили сразу несколько сценариев решения дорожных проблем Владимира – как более оптимистичные, так и более реальные. Последний не предполагает серьезных изменений. По нему основные усилия администрации города Владимира направлены на поддержание в рабочем состоянии, а также ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы и экономики.

В частности предполагается в 2022 году максимально разрешенную скорость на небольшом участке по улице Растопчина от улицы Комиссарова до улицы Добросельская (главное место концентрации ДТП находится возле дома №1в по улице Растопчина) сделать 40 километров в час. Такое же ограничение предлагается ввести в других местах, где часто происходят аварии: на улицах Пригородная, на улице Гагарина от улицы 2-я Никольская до Манежный тупик, по улице Белоконской от улицы Лакина до улицы Чернышевского, по улице Асаткина от улицы Молодежная до Промышленного проезда, а также по Лыбедской магистрали в районе левоповоротного съезда на Октябрьский проспекте.

Также в 2022 году предполагается сделать город доступнее для инвалидов: организовать тактильную разметку, понизить бордюрный камень у больниц и различных учреждений, отремонтировать тротуары и сделать пешеходные переходы со светофорами около школ, а также установить комплексы видеофиксации по всему городу в 2023 году.

Еще один способ решения проблем – строительство дорог. Кроме скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва –Нижний Новгород –Казань» нас ждет реконструкция Южного обхода города Владимира от микрорайона Юрьевец до развязки на Радужный (ориентировочно в 2025 году), строительство Северного объезда Владимира (в 2030 году) и реконструкция моста через Клязьму (тогда же). Также кроме строительства Рпенского проезда предполагается:

- построить развязки в одном уровне в районе пресечения улиц Сперанского и Василисина,

- продлить Верхнюю Дуброву от проспекта Ленина до Пекинки к 2030 году,

- построить Южную магистраль (участок от площади Фрунзе до улицы Верхняя Дуброва вдоль ж/д путей) в 2032 году,

- построить развязки с М-7 на Суздальском проспекте, улицах Горького и Добросельской к 2035 году,

- сузить проезжую часть и создать площадку для общественного транспорта на улице Чайковского.

Перспективная схема дорожного движения на пересечении проспекта Ленина и улицы Диктора Левитана

Перспективная схема дорожного движения на пересечении проспекта Ленина и улицы Диктора Левитана

Но и это еще не все. На улицах Добросельской, Погодина и Воронина планируется по-новому организовать работу светофоров, на улице Мира и Октябрьском проспекте провести переразметку полос и поставить дополнительные светофоры, на Мира организовать разворотную петлю, запретить остановки на участке от улицы Гастелло до улицы Тракторной, на проспекте Ленина и улицы Диктора Левитана выделить бесконфликтные поворотные съезды.

А если помечтать

Другие варианты, предполагающие бурное развитие экономики в регионе, дарят нам еще более яркую картину: строительство новых тротуаров, в том числе в присоединенных территориях, пешеходных переходов не только в центре, а практически по всему городу – от улицы Чайковского до улиц Егорова и Комиссарова, новые парковки, которых остро не хватает.

Перспективная схема дорожного движения на площади Ленина

Что касается последних, то предполагается, что это будут как придомовые парковки, так и новые парковочные карманы на улицах Чапаева и Юбилейной, Судогодском шоссе около ОКБ и около других больниц и социальных учреждений. В центре города предлагают организовать платные парковки за счет частных инвестиций. А вот на улице Горького на участке пересечения с улицей Гастелло и проспектом Строителей в парковочных карманах, расположенных в районе домов 84 и 86, оставлять машины запретят.

Еще запланированы новые светофоры на второстепенных улицах – Никитина, Асаткина, Зеленая. Диктора Левитана и Разина, около больниц, на некоторых нерегулируемых пешеходных переходах.

Кстати, при благоприятных исходах, создатели схемы предлагают сделать в городе, наконец, выделенную полосу для общественного транспорта хотя бы на этих участках:

- по улице Добросельской от улицы Егорова до улицы Погодина,

- по улице Большой Нижегородской от улицы Погодина до площади Фрунзе,

- по проспекту Ленина от улицы Верхняя Дуброва до улицы Студеная Гора,

- по улице Студеная Гора от проспекта Ленина до улицы Дворянской уже в 2022 году.

Может появиться в городе и реверсивное движение на улице Горького (на участке от пересечения с «пекинкой» до проспекта Строителей), на улице Добросельской (от пересечения с улицей Егорова до улицы Погодина) и на улице Большой Нижегородской (от улицы Погодина до площади Фрунзе). На многих участках движение может стать односторонним, правда, не на всей протяженности, а на каком-либо участке. Например, на улицах Труда и Северной.

Оптимистичные варианты также предусматривают реконструкцию пересечения въезд-выезд в жилой район Сновицы-Веризино с М-7 «Волга», строительство Восточного обхода Владимира, появление новых павильонов на остановках.

Разработчики схемы предполагают, что, внедрив изменения, можно сделать дорожную жизнь во Владимире комфортнее и безопаснее всего через 14 лет. Например, если сейчас транспорт из-за пробок задерживается в пути на 117 секунд, то к 2035 году будет застревать всего на 35 секунд, а количество «очагов аварийности» - мест, где в городе чаще всего происходит аварии, - уменьшится с 34 до 10. Впрочем, изменения мы можем увидеть раньше: реализовать программу должны в три этапа, первый из которых начнется уже в этом году.

КОНКРЕТНО

Участки, где чаще всего во Владимире бывают пробки:

- ул. Лакина –ул. Горького –ул. Куйбышева;

- Суздальский проспект – ул. Растопчина – ул. Куйбышева;

- а/д М-7 «Волга» -Судогодскоешоссе;

- ул. Добросельская –Суздальский просп.;

- ул. Большая Нижегородская –ул. Мира;

- просп. Строителей –ул. Горького;

- Московское шоссе –ул. Лакина –просп. Ленина;

- ул. Чайковского –проспект Ленина;

- ул. Мира –проспект Строителей;

- Лыбедская магистраль –ул. Большая Нижегородская –ул. Вокзальная (пл. Фрунзе).