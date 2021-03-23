Владимирские автошколы о новых правилах приема экзаменов: «Стоимость обучения вырастет!»

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменения в приеме экзаменов на право водить машину должны были вступить в силу еще в октябре, и соответствующее постановление правительства России было принято, но из-за пандемии его отложили до 1 апреля 2021 года. Сейчас же оно проходит регистрацию в Минюсте, и с большей долей вероятности вступит в силу в обозначенный срок.

Улицы – это не автодром

Как рассказали в областном Управлении ГИБДД, самыми важным новшеством станет отказ от экзамена на автодроме — его упражнения включат в «город». В то же время, классических маршрутов, по которым «катались» курсанты с инспектором, чтобы получить заветные корочки, больше не будет — вместо них появится список допустимых улиц, а куда ехать станет выбирать экзаменатор в погонах. Наконец, с собой «на борт» можно будет взять наблюдателя — человека, который будет исполнять роль «понятого» и следить, чтобы инспектор не проявлял предвзятости к кандидату в водители.

Не все автошколы Владимирской области выразили оптимизм по этому поводу. И если в Муроме на новые правила смотрят вполне оптимистично — им есть, где сдавать экзамены, то вот, например, во Владимире с этим будут сложности.

- Нет никакой конкретики, потому что города все разные, соответственно, дороги тоже разные. К примеру, во Владимире дороги не приспособлены для выполнения каких-либо упражнений, которые отрабатываются на закрытой площадке автодрома, - сетует директор автошколы «Форсаж Плюс» Марина Левшанова.

По поводу выезда в город коллегу поддерживает и директор ковровской школы «Автолидер» Дмитрий Кошелев.

- Я не против схемы переноса упражнений с автодрома в город, тут есть смысл. Другой вопрос — как к этому подойти. Представим, что в райцентре в час пик у центрального магазина, когда происходит скопление машин, инспектор говорит: «Давайте выполним параллельную парковку задним ходом» - понятно, что ни один кандидат эту задачу не выполнит. В то же время, для этого можно выбрать другое, более спокойное место. Но куда инспектор погонит человека — большой вопрос, - считает Дмитрий Кошелев.

«Вам здесь не рады»

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ещё один «камень преткновения» для всех без исключения автошкол — нововведение, которое предписывает инспектору ГИБДД сидеть при экзамене спереди, на месте инструктора. А тот самый наблюдатель, о судьбе которого пока ни в одной автошколе определенно сказать не могут, должен сидеть сзади вместе с инструктором. Только «лишним» людям в экзаменационной машине не рад никто — ни один директор автошколы не высказался за то, что наблюдатель реально нужен, будь он представителем автошколы или даже родным отцом курсанта. Инспектору же спереди не рады вдвойне.

- Не только мы, но и сами инспекторы против того, чтобы сидеть рядом с кандидатом, - объясняет Дмитрий Кошелев. - Инструктор знает ученика, у него отработаны рефлексы, и он гораздо лучше справляется со сложными ситуациями, чем инспектор, который не занимается обучением. Хорошо, если случится ДТП без серьезных последствий и по вине стороннего водителя. А если виноват будет кандидат, который пока «никто»? Соответственно, виновником выступит сам инспектор. Честно говоря, не могу понять, как это будет выглядеть.

Как объяснили директора автошкол, в идеале для приёма экзаменов должен использоваться государственный служебный автомобиль ГИБДД, а не машина автошколы. В таком случае нахождение инспектора спереди будет ещё как-то оправдано. Но такая машина во Владимирской области только одна, и та не на ходу. Так что, во-первых, автошколам придётся постоянно рисковать своим транспортом, во-вторых, это же негативно может сказаться в пользу увеличения платы за обучение.

- Если бы инспектор знал, что будет «сжигаться» его бензин и его время, то он не погнал бы кандидата в центр города в час пик, а так получается, что сдавать человеку, может быть, доведется много раз, и каждый раз за собственный счёт, - резюмировали в автошколах области.

В любом случае, инструкторы и их руководители надеются, что в ближайшее время в областном УГИБДД будет созван круглый стол, на котором все эти проблемы будут оговорены. В противном случае экзамены в автошколе могут ударить не только по кошелькам владимирцев, но и по их нервам.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

В Муроме же на новую инициативу смотрят положительно. И вот почему:

- Скорее всего, в Муроме сделают так: на площадке возле ОГИБДД, откуда стартуют наши водители при сдаче «города», нарисуют разметку, чтобы сдать «параллельную парковку» и «гараж» (упражнения на автодроме - Ред.), затем можно проехать на Окский спуск, где возможно сдать «горку», - рассказал заведующий учебной частью Муромской автошколы ДОСААФ Владимир Авсов. При этом он уточнил, что по поводу наблюдателей вообще пока ничего не решено.

Ещё один директор муромской автошколы, пожелавший остаться неизвестным, счёл грядущие новшества за благо, но посетовал, что очередь на экзамены вырастет в разы.

- Очередь и сейчас громадная, потому что сотрудников РЭО ГИБДД очень мало, а теперь с отменой маршрутов это создаст дополнительные трудности. Ещё один минус — срок пересдачи увеличится до 60 дней — за это время курсант забудет, в какую дверь садиться. А вот то, что будет введено движение с максимальной скоростью 90 километров в час за городом — это хорошо, так как можно увидеть, готов водитель или нет, - полагает собеседник.