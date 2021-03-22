Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 22 марта 2021 года: в регионе оставили меньше тысячи коек для ковидных больных

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние дни в плане заболеваемости коронавирусом во Владимирской области выглядели несколько тревожно. Вроде бы только мы обрадовались постоянному снижению числа заболевших, как три дня подряд показатель суточной заболеваемости только рос. Но можно выдохнуть, сегодня «столбик термометра» снова опустился.

На девять часов утра 22 марта 2021 года лабораторно подтверждено 76 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. И вот как распределились случаи по районам Владимирской области:

- 23 сл. в г. Владимире,

- по 6 сл. в Муромском, Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах,

- по 5 сл. в Ковровском и Киржачском районах,

- по 4 сл. в Александровском, Суздальском и Петушинском районах,

- 3 сл. в Вязниковском,

- по 2 сл. в Селивановском, Судогодском и Юрьев-Польском районах,

- по 1 сл. в г. Радужный, а также в Собинском, Меленковском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 343 случая заболевания (6676 сл. в г. Владимире, 3639 сл. в Гусь-Хрустальном, 3272 сл. о. Муром, 2090 сл. в Ковровском, 1812 сл. в Александровском, 1695 сл. в Петушинском, 1297 сл. в Юрьев-Польском, 1206 сл. в Вязниковском, 1222 сл. в Кольчугинском, 1073 сл. в Суздальском, 957 сл. в Собинском, 807 сл. в Меленковском, 799 сл. в Киржачском, 695 сл. в Гороховецком, 655 сл. в Камешковском, 637 сл. в Селивановском, 445 сл. в Судогодском, 366 сл. в г. Радужном).

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Кстати, сейчас в больницах региона действует лишь 949 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Они открыты в инфекционных госпиталях, развернутых на базе отделений некоторых больниц. На 21 марта 62 процента из этих коек занято (588 мест), свободна – 361 койка. Напомним, в регионе в связи со стабилизацией ситуации с ростом числа заболевших коронавирусом плавно сокращают количество специализированных коек, возвращая отделения к привычному режиму работы.

Также в лабораториях медицинских учреждений Владимирской области за минувшие сутки проведено 1373 исследования на Covid-19. В регионе продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции: организовано 49 прививочных пунктов, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.