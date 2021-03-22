Гран-при Суздальфеста получил фильм «Нос, или заговор «не таких»

фото с сайта Кинопоиск

21 марта на главной сцене ГТК «Суздаль» жюри назвали победителей анимационного фестиваля.

Гран-при фестиваля получил режиссер Андрей Хржановский за фильм «Нос, или заговор «не таких».

За свой фильм «За забором» режиссер Мария Коган-Лернер получила специальный приз жюри с формулировкой «за лаконичность формы и глубину содержания». Второй специальный приз «за сочетание философии и художественного образа» получил режиссер Саша Свирский и его фильм «Вадим на прогулке». Специальный приз «за обнаженную простоту идеи» присужден фильму «Голый» режиссера Кирилла Хачатурова.

Приз мэтров имени Александра Татарского «Прорыв» вручил Юрий Норштейн режиссеру Андрею Хржановскому за ленту «Нос или заговор «не таких».

Светлана Филиппова взяла приз за лучший профессиональный короткометражный фильм с работой «Ба».

Приз за лучший фильм для детей получила режиссер Анастасия Жакулина и ее работа «Дылда».

Кадр из фильма "Дылда". Фото с сайта Кинопоиск

Диплом в категории «лучший фильм для детей» с формулировкой «за несгораемую любовь» присужден фильму «Пожарник» режиссера Юлии Ароновой. Диплом в категории «лучший фильм для детей» с формулировкой «за изысканную атмосферу» вручен режиссеру Полине Федоровой и ее фильму «Белая змея».

Приз за лучший дебютный фильм получил фильм «День рождения Пишто» режиссера Софьи Кендель.

Диплом в категории «Лучший дебютный фильм» с формулировкой «за изящество детективного сюжета» вручен фильму режиссеру Александре Шадриной за фильм «Мокрые носочки Берты Райз».

Дипломы в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» вручены: режиссеру Ивану Максимову за фильм «О, неет!» с формулировкой «за то, что смешно»; режиссеру Варваре Яковлевой с формулировкой «за сочувствие и сострадание» за работу «Жизнь-паскуда».

Приз за лучший студенческий фильм получила работа «Собаки пахнут морем» режиссера Анастасии Лисовец.

В категории «лучший студенческий фильм» дипломом с формулировкой «за близость к земле» награжден фильм «Из-под земли» (реж. Мария Афонина и Анна Любимцева); дипломом «за использование акварели по назначению» отмечена работа «Ты не киви» (реж. Мария Савельева).

В конкурсе коммерческой анимации награды распределились следующим образом: режиссер Татьяна Чернилевская и ее сериал «Колыбельная» из цикла «Зебра в клеточку» получила сразу две награды — приз за лучший сериал и приз от Reed Midem за сериал с наибольшим коммерческим международным потенциалом.

Лучшей работой в прикладной анимации стал социальный ролик «Пандемия» режиссера Полины Кампиони; диплом в категории «лучший сериал» с формулировкой «за лучший космический сервис» награжден Алексей Минченок за работу «Побыть броненосцем» из цикла «Лекс и Плу. Космические таксисты». Диплом в категории «лучшая работа в прикладной анимации» с формулировкой «за художественное возвращение в Ленинград нашего детства» присужден фильму «Букет из салюта», режиссер Алексей Будовский; дипломом с формулировкой «за дизайнерское решение тайны мироздания» награжден фильм «Гравитация», режиссер Светлана Нагаева.

Специальный диплом «за верность традиции отечественной анимации» вручила Генеральный директор Москино Ирина Мокрицкая сериалу «Василиса» эпизод «Знакомство» (реж. Борис Кравченко, Владимир Федоров, Константин Сабиров, Валентин Культиков).

Отдельно от призов жюри ежегодно вручает приз «Фортуна», суть которого в том, что фильм награждается по абсолютно случайному выбору, поскольку каждая попытка любой группы людей выразить себя на анимационном языке достойна поощрения. В этом году приз вручен режиссеру Святославу Ушакову за работу «Медведь».

Ежегодно все гости фестиваля голосуют за 5 лучших фильмов с помощью личной рейтинговой карточки, а в этом году эксперты смогли также отправить свои оценки онлайн. По результатам общего профессионального рейтинга определился фильм-победитель, а его автор на год становится президентом следующего Открытого российского фестиваля анимационного кино. Победителем стал режиссер Дмитрий Геллер с работой «10 000 безобразных пятен». Также работа режиссера была отмечена Призом Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ и награжден дипломом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за уникальное владение искусством анимации».

2 место в профессиональном рейтинге заняла картина «Пожарник» режиссера Юлии Ароновой, 3 место – «Сахарное шоу» режиссера Лианы Макарян.

23 марта в кинотеатре «Космос» будут объявлены итоги общего голосования и вручен приз зрительских симпатий, а также главный приз акции «Открытая премьера». Принять участие могут все желающие. Вход бесплатный по предварительной регистрации на сайте.