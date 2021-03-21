Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 21 марта 2021 года: в регионе вновь стало расти число заболевших коронавирусом

. Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Травдиционно больше всего заболевших во Владимире - 25 случаев, 7 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Ковровском, 5 - в Муромском, 5 - в Александровском, 5 - в Кольчугинском, 5 - в Суздальском, 4 - в Собинском, 4 - в Киржачском, 3 - в Петушинском, 3 - в Судогодском, 3 - в Вязниковском, 1 - в Селивановском, 1 - в Меленковском, 1 -. в Камешковском.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 267 случаев заболевания, распределившихся таким образом: 6653 случаев во Владимире, 3633 - в Гусь-Хрустальном, 3266 – в округе Муром, 2085 - в Ковровском, 1808 - в Александровском, 1691 - в Петушинском, 1295 - в Юрьев-Польском, 1203 - в Вязниковском, 1216 - в Кольчугинском, 1069 - в Суздальском, 956 - в Собинском, 695 - в Гороховецком, 806 - в Меленковском, 794 - в Киржачском, 654 - в Камешковском, 635 - в Селивановском, 443 - в Судогодском, 365 - в г. Радужном.

Также за сутки в регионе пять человек умерли от коронавируса, а всего за время пандемии скончались 973 человека. Еще 61 пациент за последние сутки поправились от коронавируса. Это меньше, чем накануне – 20 марта выздоровевших было 64. Всего за время пандемии во Владимирской области поправилось 26 387 жителей.

Во Владимирской области начался рос числа заболевших: если 20 марта выявили 74 новых случая, 19 марта их было 73, 18 – 69, то 21 марта заболело 78 владимирцев. Некоторые эпидемиологи говорили, что весной возможен рост числа заболевших, но сами жители областного центра связывают этот всплеск с транспортным коллапсом: во Владимире по-прежнему на остановках в часы пик собираются толпы народа, стоящие вплотну3ю друг к другу, а потом люди с трудом втискиваются в переполненные автобусы, где большинство едет без масок. Кстати, из-за роста числа заболевших в регионе продлили до конца марта режим самоизоляции для жителей 65+, который тоже давно никто не соблюдает.