Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 20 марта 2021 года: для людей старшего возраста продлен режим самоизоляции

Фото: предоставлено департаментом здравоохранения Владимирской области

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора по состоянию на 9 часов утра, во Владимирской области лабораторно подтверждено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

По городам и районам области случаи заражения распределились следующим образом:

24 во Владимире;

7 в округе Муром и Муромском районе;

по 6 в Гусь-Хрустальном, Ковровском и Александровском районах;

4 в Кольчугинском районе;

по 3 в Суздальском, Собинском и Киржачском районах;

по 2 в Петушинском, Меленковском, Судогодском и Вязниковском районах;

по 1 в Селивановском, Камешковском и Юрьев-Польском районах, а также в Радужном.

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Таким образом, с начала эпидемии на территории региона подтверждено 29189 случаев заражения коронавирусной инфекцией: 6628 во Владимире, 3626 в Гусь-Хрустальном районе, 3261 в Муромском районе и округе Муром, 2079 в Ковровском районе, 1803 в Александровском районе, 1688 в Петушинском районе, 1295 в Юрьев-Польском районе, 1200 в Вязниковском районе, 1211 в Кольчугинском районе, 1064 в Суздальском районе, 952 в Собинском районе, 695 в Гороховецком районе, 805 в Меленковском районе, 790 в Киржачском районе, 653 в Камешковском районе, 634 в Селивановском районе, 440 в Судогодском районе, 365 в Радужном.

Тем временем, во Владимирской области в очередной раз продлены «коронавирусные» ограничения для граждан возраста 65 лет и старше, в том числе режим самоизоляции. Соответствующие изменения в указ губернатора от 17 марта 2020 года №38 «О введении режима повышенной готовности» были внесены накануне.

На этот раз самоизоляцию пожилым людям продлили до 31 марта включительно. По-прежнему, старшему поколению разрешается выходить на улицу только для похода в магазин или аптеку, для визита к врачу либо для выгула домашнего животного не далее 100 метров от дома.

Между тем, из этого правила по-прежнему имеется исключение: от самоизоляции освобождаются те пенсионеры, которые прошли вакцинацию — спустя 14 суток после второй прививки, либо те граждане, которые имеют справку о наличии у них антител класса G (IgG) к коронавирусу covid-19. При этом в последнем случае справка должна быть не старше 2 месяцев с момента отбора биоматериала на анализ.

Пожилые люди, находящиеся в самоизоляции, по-прежнему могут воспользоваться помощью социальных служб для доставки на дом продуктов и вещей первой необходимости. Для этого следует обращаться по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. Также можно обратиться в Службу срочной социальной помощи по бесплатным телефонам 128 или 8-800-100-81-28.