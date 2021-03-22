Администрация 33 региона обещала к 1 апреля показать карту приютов для бездомных собак и кошек

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Прошедшая неделя в Законодательном собрании Владимирской области стала неделей комитетов. Сразу несколько заседаний состоялось в течение семи дней. Впрочем, громких законопроектов практически не было принято. Зато законотворцы встретились с представителями областной и городской администраций, чтобы обсудить ряд проблем, в том числе ситуацию с бездомными животными в 33 регионе.

Приютов по области будет несколько

Собаками и кошками и их отловом интересовались депутаты аграрного комитета ЗС. А отчитывался перед ними первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига.

Александр Ремига.

В январе 2020 года Законодательное Собрание приняло закон, согласно которому основные полномочия по обращению с бездомными животными были закреплены за регионом. Александр Ремига рассказал, что сейчас разрабатывается дорожная карта, в которой будет прописано, каким образом будет осуществляться отлов и содержание животных без владельцев.

Конкретики в выступлении чиновника было мало. Однако кое-что все-таки стало яснее. Так, например, выяснилось, что будет создан не один большой приют на всю область, а несколько небольших приютов, но в разных территориях. В настоящее время «белый дом» ведет переговоры с районными администрациями. Также Ремига анонсировал, что уже в этом году 1 апреля дорожную карту презентует новый руководитель Департамента ветеринарии.

Проблемы элитного жилья во Владимире

А вот на комитете по вопросам ЖКХ, строительства, транспорта, связи и дорожного хозяйства поговорили о проблемах участников долевого строительства. Депутаты Законодательного Собрания акцентировали внимание на трех «недостроях»: ЖК «Вишня-парк», ЖК «Загородный парк» и ЖК «Усадьба Никитская». Все комплексы представляют собой элитный сегмент новостроек и находятся в черте Владимира. Но по каждому из них есть серьезные проблемы.

- ЖК «Вишня-парк» должны были ввести в эксплуатацию еще в прошлом году, но сроки продлили. Более того, сам застройщик на грани банкротства. В ЖК «Загородный парк» превышен установленный лимит высоты зданий, а на объекте ЖК «Усадьба Никитская» заморозили стройку в надежде получить разрешение на строительство четвертого этажа, - сказал заместитель председателя комитета ЗС Шамиль Хабибуллин. - По сути, все эти объекты не достроены именно по причине желания застройщика увеличить этажность жилых домов.

Заместитель главы города Сергей Сысуев сообщил, что на сегодняшний день застройщик «Вишня-парк» закрыл все финансовые вопросы, так что речь о банкротстве уже не идет.

- Объект обещают сдать не позднее 30 ноября 2021 года, - сказал городской чиновник. - Строители ЖК «Усадьба Никитская» тоже планируют сдать жилье в сроки, а вот судьба дольщиков Загородного парка пока остается под вопросом.

Веселящий газ запретили во второй раз

Наконец, депутаты на прошлой неделе внесли изменения в закон об административных правонарушениях, по сути, запретив закись азота в регионе во второй раз.

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На самом деле все проще. Закон о запрете веселящего газа во Владимирской области приняли еще в 2012 году. А в 2017 году к такой же идее пришли и на федеральном уровне. Спустя три с лишним года родился федеральный законопроект о запрете использования закиси азота. И в итоге, областной закон стал лишним. Вот поэтому запрет убрали из областного закона об административных нарушениях, чтобы наказывать нарушителей по федеральному проекту закона.

Напомним, что Законодательное Собрание в 2012 году запретило продажу, распространение и употребление веселящего газа. За нарушение ввели штраф в размере от 4 до 100 тысяч рублей (в зависимости от того, кого наказывают – физлицо или юридических лиц). В федеральном законе нарушителей предлагается штрафовать на сумму от 2 до 150 тысяч рублей. При летальном исходе могут быть и реальные сроки.