Во Владимирской области уровень образования ниже, чем у всех соседних регионов

. Фото: Евгения ГУСЕВА

После оценки Рособрнадзором качества образования в регионах России, стало понятно, что гордиться Владимирской области нечем: она оказалась на 51 месте из 85. Федеральная служба по надзору в сфере образования представила результаты проведенной ей оценки регионов России по качеству образования. Для которых, как отмечают в ведомстве, собрали большой объем статистических данных. Региональные системы образования оценивали по трем важным направлениям: результаты обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов в системе образования.

Владимирская область, как и каждый регион России, прошла оценку по всем этим направлениям, а также получила свой сводный рейтинг на основе 12 показателей. При расчете показателей учитывали результаты ЕГЭ, ОГЭ и ВПР – выпускных проверочных работ, которые пишут, начиная с начальной школы. Но в Роскомнадзоре подчеркивают: результаты не являются прямым результатом количества «двоек» и «пятерок», оценивали и много других факторов. Особое внимание уделяли и объективности прохождения процедур. При этом в ведомстве не учитывали показатели пандемийного 2020 года, взяв для объективности результатов 2019-й.

В итоге Владимирская область набрала показатель 47,7 из 100 возможных. Это ниже, чем у всех соседей: в Ярославской области он 76,2, в Нижегородской – 65,1, Московской – 65,3, Ивановской – 58,9, Рязанской – 58,4, Костромской – 50,9.

По оценке Рособрнадзора во Владимирской области все печально с подготовкой талантов: по показателю достижения высокого уровня подготовки школьников Владимирская область оказалась на 53 месте, набрав 4 балла из 20 возможных. По минимальному уровню подготовки, показывающему, сколько учеников в регионе в состоянии хоть как-то освоить школьную программу, наш регион на 48 месте с показателем 79,6. Для сравнения – в Рязанской области он 82,4, а в Ярославской – 84,3. Все печально у владимирских школьников и с функциональной грамотностью, которая показывает, сколько учеников в состоянии не только прочитать, но и понять прочитанное. Увы, здесь Владимирская область на 46 месте с показателем 39,9. С поступлением в вузы своего региона у владимирских школьников тоже не все благополучно – область на 61 месте в стране.

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Кстати, все грустно и с объективностью оценочных процедур – 54 место и показатель 33,4. Правда, надо признать, что дно еще не пробито. Например, у республики Дагестан показатель объективности равен 9,7, а место – 83-е.

Впрочем, у региона есть шанс исправить результаты: этой осенью рейтинг планируют обновить. Вдруг пандемийный год лишь пошел на пользу областному образованию.