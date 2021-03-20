Владимирцам покажут «цирковое представление» и научат управлять куклами

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Каждый год в День кукольника в храме Мельпомены — шумно, весело и многолюдно. Но на этот раз коррективы в празднование внесла пандемия и ремонт большого зала.

Подсветка ступенек и новые кресла-трансформеры

С 15 марта большой зал театра закрыли на замок — там начались масштабные ремонтные работы. В последний раз зал обновляли около двадцати лет назад. За это время пол и стены обветшали, механизмы кресел пришли в негодность, поменялись стандарты и правила содержания театра.

- Работы должны завершиться к 1 сентября. В зале появятся новые кресла-трансформеры и подсветка ступенек, строители обновят потолок, пол, обшивку стен, а также центральный фасад и заменят окна в трехэтажной части здания, - рассказала Марина Протасова, режиссер театра кукол.

Несмотря на масштабные работы, спектаклей меньше не станет. Часть взрослого репертуара перенесут на малую сцену, спектакли на подушках можно будет показывать в гостиной театра и в фойе на втором этаже. Единственное, о чем переживают в театре, что число юных зрителей сократится.

- Наполняемость зала не может быть больше 50 процентов, а значит, спектакль одновременно смогут посмотреть всего 20-25 человек, - отмечает Марина Протасова. - Поэтому в День кукольника мы решили провести праздничную программу три раза.

Если же билет на праздник купить все-таки не удастся, попытать удачу можно будет 27 марта. В День театра программу обещают показать еще раз.

Куклы, танцы, цирк

Итак, что же ждет владимирцев в День кукольника? В первую очередь, премьерный спектакль «Concerto». Зрители увидят «коллектив чарующих и невероятных существ: звезд мировои флоры и фауны, домашних и диких питомцев, земных и воздушных тварей, по однои и в паре»!

Фото с сайта театра кукол.

- Этот спектакль мы должны были показать еще в прошлом году, но из-за пандемии не получилось. В нем есть и музыка, и танцы, и фокусы, и невероятные превращения. Для этой постановки были специально изготовлены куклы. Зрителей ждет яркое и очень интересное представление, - рассказала Марина Протасова.

После спектакля в театре пройдет игровая программа и несколько мастер-классов — по кукловождению и изготовлению кукол.

Начало — в 10.00, 14.00 и 17.00.

Восемь премьер и два фестиваля

В театре кукол ни на минуту не прекращается работа по созданию новых спектаклей. В этом году зрители увидят восемь постановок. Уже в апреле детям от трех лет покажут уютную «Шерстяную историю», а в июне спектакль «Носорог и добрая фея».

Во втором полугодии для более старшей аудитории подготовят спектакль по рассказу Кира Булычева «Можно попросить Нину?», а подростки увидят постановки классических произведений Островского и Гоголя.

- К новому году планируем поставить «Щелкунчика», а также будут необычные спектакли, посвященные поэзии серебряного века, и для детей со слабым зрением. Его поставит режиссер из Москвы Маруся Кузнецова, с которой мы уже работали, - поделилась планами Марина Протасова.

Кроме того, театр кукол примет два фестиваля. С 27 мая по 1 июня пройдет фестиваль «Малышок», в котором примут участие 11 коллективов. Вне конкурсной программы Владимирский театр кукол покажет спектакль «Где прячутся сны», на конкурс же «отправится» сладкая постановка «Теремок».

В сентябре на обновленной большой сцене состоится фестиваль «Золотое колечко». Зарубежные театры приехать, по понятным причинам, не смогут, поэтому выступят онлайн. Вживую владимирцы смогут увидеть постановки больше 10 театров. Программа обещает быть интересной и насыщенной.