Директор департамента здравоохранения Елена Утемова ушла в отставку

. Фото: Полина Немчинова

Здравоохранение региона снова осталось без руководителя. Сегодня стало известно о том, что директор департамента здравоохранения Владимирской области Елена Утемова написала заявление по собственному желанию.

Елена Утемова оставила неоднозначное впечатление за те полгода, что управляла регионом. С одной стороны, многим журналистам и чиновникам она нравилась за то, что умела ясно выражать свои мысли, на любой вопрос могла ответить четко и без запинки. Однако простому населению важнее были результаты в медицине. И вот тут-то и появляется неоднозначность.

Доверие жителей региона к Елене Утемовой подорвалось в начале года из-за проблем с поставкой льготных лекарств. Сначала их просто перестали выдавать детям-инвалидам. Нарушения выявили Росздравнадзор и прокуратура. Областной следственный комитет начал проверку.

А затем выяснилось, что лекарства не могут получить и другие категории льготников. Дошло до того, что на одном из заседаний ЗС всерьез говорили о нехватке в области инсулина! Елена Утемова приводила аргументы, почему возникли перебои с поставкой лекарств. Однако сроки решения проблемы смещались из раза в раз. Кстати, последняя дата, когда наладится снабжение пациентов лекарствами, еще не наступила. Она назначена на 1 апреля. Но отвечать за это придется уже другому руководителю. Кто это будет, пока неизвестно.

Кстати, до Елены Утемовой медициной в области заведовал Алексей Мозалев. Он проработал в должности руководителя облздрава с декабря 2018 года по май 2020 года.

На прощание Елена Утемова обратилась к коллегам и жителям области с официальным обращением, поблагодарив всех за доверие. Публикуем полный текст обращения:

.

«Уважаемые жители Владимирской области, коллеги! Сегодня последний день моей работы в должности директора Департамента здравоохранения.

Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня в решении непростых и крайне ответственных задач в сфере здравоохранения, хочу поблагодарить команду Департамента здравоохранения и руководителей медицинских организаций.

Я вступила в должность 21 сентября 2020 года, за три недели до начала второй волны Covid-19. Губернатором мне был поставлен целый комплекс задач, и в первую очередь по экстренному развертыванию дополнительных резервных госпиталей.

Коллеги! Порой нам с вами казалось, что в такие сжатые сроки, в ситуации, когда результат зависит от большого количества участников, это невозможно. Но мы справились. Были развернуты 1905 коек для лечения пациентов, и не просто коек, а коек, обеспеченных кислородом, оборудованием для интенсивной терапии. Мы значительно укрепили лабораторную базу для диагностики новой коронавирусной инфекции, появились две новые лаборатории, было организовано проведение компьютерной томографии в круглосуточном режиме.

В 2021 году в городской больнице №6 заработал компьютерный томограф. В поликлиниках по-настоящему заработали колл-центры. Во Владимире был организован дистанционный мониторинг состояния пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Совместно с АО «Росатом» при поддержке Министерства здравоохранения России в ноябре реализовали ряд пилотных проектов, направленных на повышение эффективности работы поликлиник, лабораторий, службы скорой помощи в условиях ограниченных ресурсов. В ноябре начали амбулаторное обеспечение пациентов лекарственными препаратами. По просьбе департамента здравоохранения на помощь во Владимирскую область по поручению Министерства здравоохранения России был направлен большой отряд специалистов-медиков из Башкирского государственного медицинского университета.

И, конечно же, с 18 января 2021 года в течение недели по всей области развернули пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

За те полгода, что мы трудились вместе, мы значительно продвинулись в решении проблемы строительства ФАПов – было введено в эксплуатацию 22 объекта. Мы открыли фтизиопульмонологический центр во Владимире, оснастили отличным оборудованием областной онкодиспансер, чтобы выявлять рак на ранних стадиях и чтобы пациенты могли получать высокотехнологичную помощь на уровне столичных медучреждений. Укрепили техническую базу сердечно-сосудистого центра, педиатрической службы. Мы разработали и ввели новые меры поддержки для медиков. Защитили на федеральном уровне и приступили к реализации мероприятий программы «Модернизации первичного звена здравоохранения». Сделано очень много полезного для жителей области. Причем работа проводилась в условиях тяжелейшего дефицита кадров. Это проблема нашей отрасли во всех регионах. У нас она была осложнена еще и тем, что в самом департаменте не хватало рук – одни не выдерживали сверхнагрузки ковидного года, у других были иные причины.

Отдельно хотелось бы остановиться на теме лекарственного обеспечения региональных льготополучателей. Мне больно за эту ситуацию. Вряд ли ее можно объяснить одним предложением. Дефицит финансовых средств на конец года в рамках льготного обеспечения. В приоритете, безусловно, были мероприятия, направленные на борьбу с ковидом. Задержка с проведением торгов, сложность процедуры контрактации, задержки с поставкой препаратов – всё сошлось.

Мы с коллегами из департамента сделали все, чтобы минимизировать для людей последствия недолжной организации работы, а порой и саботажа на областном аптечном складе (иначе не могу это назвать), и много льготников вопреки всем обстоятельствам получили необходимые лекарства в первом квартале.

В настоящее время завершается работа по контрактации лекарственных препаратов по региональной и федеральной льготам, идет активная поставка лекарств и передача их в уполномоченную фармацевтическую организацию. Подобраны новые кадры как в отдел лекарственного обеспечения, так и на областной аптечный склад, которые осознают всю ответственность задачи по своевременному лекарственному обеспечению граждан.

Я покидаю пост директора по собственной инициативе, ухожу именно сейчас, потому что понимаю, что самое сложное позади, потому что предъявляю высокие требования прежде всего к себе».