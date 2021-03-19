Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 19 марта 2021 года: шестой больнице купили первый томограф для исследования легких

Фото предоставлено департаментом здравоохранения.

Заболеваемость по коронавирусу снова чуть-чуть выросла. На девять часов утра 19 марта 2021 года во Владимирской области лабораторно подтверждено 73 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Похожу, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать резкого снижения показателя суточной заболеваемости. Достигнув отметки в 70 случаев за 24 часа, регион вновь вышел «на плато».

А вот как распределились случаи по районам области:

- 21 сл. в г. Владимире,

- 8 сл. в Муромском,

- по 7 сл. в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах,

- по 5 сл. в Александровском и Кольчугинском районах,

- по 4 сл. в Суздальском и Киржачском районах,

- 3 сл. в Петушинском,

- по 2 сл. в Собинском и Селивановском районах, а также в г. Радужный,

- по 1 сл. в Юрьев-Польском, Меленковском и Камешковском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 115 случаев заболевания (6604 сл. в г. Владимире, 3620 сл. в Гусь-Хрустальном, 3254 сл. о. Муром, 2073 сл. в Ковровском, 1797 сл. в Александровском, 1686 сл. в Петушинском, 1294 сл. в Юрьев-Польском, 1198 сл. в Вязниковском, 1207 сл. в Кольчугинском, 1061 сл. в Суздальском, 949 сл. в Собинском, 803 сл. в Меленковском, 787 сл. в Киржачском, 695 сл. в Гороховецком, 652 сл. в Камешковском, 633 сл. в Селивановском, 438 сл. в Судогодском, 364 сл. в г. Радужном).

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Тем временем, на базе владимирской больницы №6, где сейчас развернут ковидный госпиталь, начал работать новый компьютерный томограф фирмы «Siemens». Оборудование предназначено для исследования легких у пациентов с подозрением на Covid-19 или с уже подтвержденным коронавирусным заражением.

Как сообщила главный врач Елена Михайлова, это первый компьютерный томограф в арсенале медицинского учреждения. Техника приобретена на средства областного бюджета. Ее стоимость – свыше 34 миллионов рублей.

- Планируется, что компьютерный томограф будет работать в круглосуточном режиме. Для работы оборудования подготовлено помещение, отвечающее всем современным требованиям радиационной безопасности, проведено обучение медицинского персонала, – подчеркнула руководитель лечебного учреждения.

После окончания пандемии новой коронавирусной инфекции компьютерный томограф будет использоваться для проведения самого широкого спектра исследований.