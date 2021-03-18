«Заработки как в Москве»: сколько получают водители такси во Владимире

Международный день такси отмечают 22 марта. Праздник пришел к нам из Лондона, где машины с счетчиками появились в 1907 году. Между прочим в Российской империи таксомоторы заработали в этом же году.

Сейчас такси стало частью общественного транспорта. Хочешь быструю поездку — вызови такси, цены не кусаются. Как результат — пассажиры катаются чаще, таксисты больше зарабатывают.

О ЧЕМ МЕЧТАЕТ ВЛАДИМИРСКИЙ ТАКСИСТ

О том, как работает современная служба такси во Владимире, «Комсомольская правда» поговорила с Денисом Коротичем— руководителем владимирского филиала компании «Вип Сервис». Она начала свою работу в регионе вместе с агрегатором Яндекс.Такси.

— 99% наших водителей мужчины. Большинство - люди семейные. Женщины приходят в профессию очень редко. Хотя очень удачно, потому что работают нередко лучше мужчин, — рассказывает собеседник редакции.

Актуальный закон гласит, что в такси может работать водитель со стажем за рулем не менее трех лет. Поэтому большинство шоферов — старше 25 лет.

— Приходят много молодежи. Есть люди старой закалки, которые работали еще в автопарках при СССР. Кто-то устраивается на постоянку, а кто-то думает, что поработает временно. Но мы с вами знаем, что нет ничего более вечного, чем временное — шутит Денис Коротич.

— Поэтому многих процесс затягивает. Тем более что заработок обычно выше среднего по региону.

У многих водителей доходы во Владимире сопоставимы с московскими. Сейчас работа в такси становится спасательным кругом, времена непростые, для многих это хорошая подработка. Пандемия пошатнула бизнес, некоторые предприятия закрываются и сокращают сотрудников.

— Людей привлекает свободный график. Хочешь — выходи в час пик с утра. Или работай ночью, когда дороги свободны, светофоры отключены. Между прочим, многие очень любят в темное время суток работать, спрос на такси есть всегда.

По словам собеседника, владимирский таксист больше всего мечтает о состоятельных клиентах, которые часто пользуются услугами такси.

— Их нашим водителям и желаю ко международному дню водителя такси. А еще хороших дорог — очень актуально для нашего региона. Обязательно желаю крепких нервов, здоровья, чтобы в семье было все хорошо!

ДОХОД ВЫШЕ СРЕДНЕГО — ЭТО СКОЛЬКО?

В интервью собеседник упомянул, что водитель такси во Владимире может хорошо зарабатывать. Однако цифр не назвал. Финансовая тема у нас считается деликатной. Но журналистская смекалка все равно подскажет, где искать правдивую информацию.

Чтобы разобраться в вопросе, корреспондент «КП» подал заявки в закрытые группы водителей Владимира в соцсетях. В этих сообществах таксисты обсуждают дорожные казусы, последние новости и, конечно, общаются о заработке. Многие в сообществе получают заказы через Яндекс.Такси.

Чаще всего реальные доходы интересуют новичков. В профессию за последний кризисный год пришло много свежих лиц. Так и мы под видом новоиспеченного водителя решили выведать у владимирских таксистов, сколько они зарабатывают.

Опубликовали пост и стали собирать отклики. Сначала в сообществе не спешили выкладывать карты. Комментарии были такого содержания:

— Работай честно и будешь хорошо получать!

— Платят исправно, день в день и на карточку — это главное.

— Как гласит народная мудрость — кто как работает, тот так и ест, — отшучивались некоторые.

Но затем в комментарии пришли те, кто без всяких ухищрений сделал скриншот приложения Яндекс.Такси для водителей. Началось настоящее соревнование. Водители стали меряться, кто больше получает. Вот рекордсмены. Смотрим!

Из уважения к водителям, мы скроем их лица. У Алексея доход за неделю около 29 573 рубля. Такую кассу он сделал, работая восемь часов в день.

Следующий житель Владимира— Руслан, за тот же период заработал 32 273 рубля. Он совершил 162 поездки — это примерно по 23 заказа в смену.

35 993 рубля! Хотя отметим, что к его сумме близки многие участники этой дискуссии. Плюс-минус пару тысяч рублей. Правы были скромники, которые оставляли комментарии про «работай честно — хорошо заработаешь».

Напомним, что это цифры за неделю. Умножьте на среднестатистические четыре недели месяца и получается приличные для Владимира 100 — 140 тысяч рублей. Понятно, что если работать в часы пик, когда спрос повышен, заработок получается приличный.

Важно: публикация не обличает водителей в высоких доходах. У них тяжелая работа, большая ответственность и бесконечное испытание на стрессоустойчивость за рулем. Мы уважаем их труд и материалом отвечаем на популярный запрос читателей.

КСТАТИ

Какие машины любят таксисты Владимира

Главные машины владимирского такси — Hyundai Solaris и KIA Rio. Прошлые хиты Renault Logan и Nissan Almera постепенно уходят.

— Хорошо пошли Lada Vesta на метане — очень экономично получается. Водители старой формации думают, что отечественная машина — синоним чего-то нехорошего. Но когда поездят, то говорят, что авто на уровне иномарок, — рассказал Денис Коротич.