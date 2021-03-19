Во Владимирской области бюджетникам поставляют некачественное топливо

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В течение последних месяцев представители межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Народный контроль» колесили по Владимирской области и проверяли качество топлива на заправках.

«Джет» в бензоколонке

Как признался председатель «Народного контроля» Алексей Смирнов, результаты в целом порадовали — из 29 проверенных АЗС лишь на двух нашлись нарушения, причём обе оказались в Вязниковском районе.

Первая заправка принадлежит неким хозяевам из Новосибирска, которые недавно зашли в регион и сразу попались общественникам на продаже плохого дизельного топлива. Вторая АЗС интереснее — её хозяин, местный предприниматель, продавал заурядный дистиллят, окрестив его звучным названием «Джет» - соответствующую надпись он повесил прямо на бензоколонку. Вообще джетом называется авиационное топливо для газотурбинных двигателей, но им тут и не пахло.

Оба нарушителя получили штрафы от Росстандарта. Но отнюдь не розничная продажа обеспокоила общественников. По их словам, главная проблема кроется в бензине, который получают государственные организации. По закону, бюджетники обязаны выбирать поставщика через конкурс по госзакупке, в котором побеждает тот, кто предложит самую низкую цену. При этом качество топлива чаще всего страдает. Например, одним из таких поставщиков, по словам Смирнова, во Владимирской области была компания «Мюллер». Их заправки можно было видеть во всех муниципалитетах региона. Именно они поставляли бензин и дизель почти всем станциям скорой помощи и множеству других государственных организаций в рамках госзакупок.

По словам народных контролёров, от горючего «Мюллера» страдали не только «скорые», но и другие государевы автомобили. Наконец, компанию удалось выгнать с владимирского рынка при помощи контролирующих органов и тех же общественников.

- Но мы видим, что дело «Мюллера» живёт, потому что люди, которые трудились на его нефтебазах, сейчас перешли в другие места и смешивают топливо там, - резюмировал Смирнов. - Получается сложная ситуация — у бюджета не хватает денег на средства индивидуальной защиты для бригад скорой помощи, а с другой стороны, поставляется некачественное топливо, которое приводит к поломке и ремонту двигателей, и половина машин «скорой помощи» просто не выходит на линию. Честно говоря, я не знаю, как победить эту систему.

Что делать?

Во Владимире водители скорых нам рассказали, что у них в последний год с бензином проблем не было, хотя раньше действительно регулярно встречалось некондиционное топливо.

- Это происходило около двух лет назад, когда поставщиком горючего был именно «Мюллер». Сейчас мы заправляемся на другой АЗС, к которой у нас нет претензий. Вообще же поставщики меняются раз в полгода, но нельзя сказать, чтобы двигатели наших автомобилей в настоящее время ломались из-за плохого бензина, - резюмировал собеседник.

Но, по словам общественников, сигналы о плохом топливе от больниц и станций «скорой помощи» в районах поступают систематически.

- Самыми «плохими» по качеству топлива у нас были Гороховецкий и Вязниковский районы, а лучшее качество отмечено во Владимире, - говорит Алексей Смирнов. - В этом году «очистился» и Гороховец, а вот в Вязниках все ещё торгуют дистиллятом и некачественным топливом.

Приглашенные на обсуждение представители АЗС оставили вопрос «что делать с нерадивыми поставщиками» без комментариев, сославшись на то, что сами в госконтрактах не участвуют. Лишь один из руководителей сети заправок посетовал, что не может контролировать качество горючего от поставщика, так как слишком дорого возить на экспертизу «каждую цистерну».

Алексей Смирнов и Иван Аксенов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А вот президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области Иван Аксенов предложил вовсе не допускать нерадивых поставщиков до торгов, чтобы не пришлось бороться с последствиями.

- На сегодня методика такова, что существуют реестры недобросовестных поставщиков, которым запрещают участвовать в торгах. Но проблема в том, что это битье по хвостам, а нам нужны упреждающие меры. Вместе с коллегами мы добиваемся существенного изменения в законе (пресловутый ФЗ №44, который регулирует госзакупки – Ред.). По нашему экспертному мнению, должна производиться предквалификация участников торгов. То есть надо не отказывать тем, кто поставляет некачественное топливо, а в принципе не допускать их до участия в торгах. Для этого нам нужна аттестация и аккредитация участников, - заявил Аксёнов.

По словам главы региональной ТПП, он имеет информацию, что соответствующие изменения в ФЗ №44 уже готовятся. И если они будут приняты, решатся проблемы не только с качеством топлива, но и со всеми направлениями, страдающими при госзакупках, будь то качество капремонтов домов или общественное питание.