В Вязниках может появиться парк семьи, любви и верности, а в Черкутино — памятник Сперанскому

Фото с сайта конкурса "Культурный след".

Каждый год жители разных регионов предлагают идеи для необычных или вполне классических арт-объектов. После этого проходит голосование, и жюри выбирает лучших. Затем за дело берутся художники, дизайнеры и скульпторы, которые воплощают идею в жизнь.

В 2019 году, благодаря этому проекту, в Юрьев-Польском районе появился «Лыковский шишак» - большой шлем, символизирующий одну из археологических находок недалеко от села Лыково.

Сейчас на сайте проекта представлено три арт-объекта от Владимирской области.

Мемориал князю Андрею Боголюбскому

Автор идеи - владимирский график и архитектор Сергей Ермолин и скульптор Андрей Черноволос. Они предлагают увековечить память великого князя Андрея Боголюбского. Проект представляет собой пять объектов: сам памятник с фигурой и постаментом, княжеского коня, амфитеатр, архитектурную консоль и кованые ворота с изображением владимиро-суздальской орнаментики.

Постамент с фигурой князя будет находиться на консоли. Она — полукруглая и выступает от холма на 4 метра в длину, ширина у основания предположительно 6 метров. Таким образом, это будет большая площадка, на которой будет возможность обойти памятник со всех сторон.

- Перед собой я ставил задачу изобразить князя максимально исторично и создать цельный образ правителя в расцвет его государственности.

Фигура величественно возвышается с простертой рукой вперед, в которой держит меч в ножнах. Этим я хочу показать спокойствие, силу правителя и рассудительность, а так же его величие как воина. Меч по преданию принадлежал святым великомученикам Борису и Глебу. Одежда князя, плащ и волосы развеваются на ветру, а в правой руке он держит Владимирскую икону Божией матери. Взгляд его направлен к Покрову на Нерли, - описывает скульптор фигуру князя.

Внизу стелы с памятником находится непокорный княжеский конь, который отказывается идти. Это вторит легенде о чудотворной Владимирской иконе Божией матери.

Памятник находится на историческом месте, где ранее находилась большая резиденция князя. Небольшая часть от этой резиденции дошла и до нашего времени в виде арки и части его палат. Все объекты ансамбля направлены в сторону церкви, и образуют в генеральном плане единую архитектурную вертикаль.

По фасаду памятник находится ровно на фоне старинного арочного свода, а в поддержку ему, вместо стены сделаны кованые ворота, которые дополняют силуэт памятника и не перегораживают арку, как перегораживала бы стена.

К слову, есть и второй вариант места установки. Ворота служат дополнительным входом и выходом к памятнику и на территорию монастыря.

Через озеро рядом проходит железная дорога.

Сейчас за арт-объект проголосовало 72 человека.

Михайлово детство

Фото с сайта конкурса "Культурный след".

Второй арт-объект посвящен 250-летию рождения Михаила Сперанского, уроженца села Черкутино. Местные жители уверены, что в селе должен появиться памятник черкутинскому детству великого земляка.

- Мальчишкой он постигал в Черкутино первые азы, научился читать и писать. Тут он получал первые уроки жизни, приобретал первый опыт. Памятник Михаилу Сперанскому в селе Черкутино – босоногий мальчик в одежде конца XVIII века с книгой в руках рядом со стареньким дедушкой Василием, который выучил внука грамоте, - пишет автор проекта.

Установить его предлагают в центре села – у музея Михаила Сперанского или у колокольни 1801 года постройки, которые находятся рядом с трассой Владимир – Александров.

За этот арт-объект свои голоса отдали 77 человек.

Парк семьи, любви и верности

Фото с сайта конкурса "Культурный след".

В Вязниках предлагают создать парк памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Комплекс «Парк Семьи, Любви и Верности» будет включать в себя ряд ландшафтных объектов, ключевыми из которых будут: фотозона, арт – объекты: дерево любви, на котором молодожены смогут повесить замок со своими именами, скамейки для влюбленных, мостик молодоженов, на котором они смогут загадать желания, беседка семьи и другие объекты.

Этот проект коренным образом должен видоизменить запущенную территорию парка, благоустроить его и создать комфортные условия для проведения семейного досуга. - уверен автор проекта.

Этот проект понравился только 5 людям.

К 1 мая организаторы выберут шорт-лист из лучших по мнению народного голосования. К 1 июня к работе приступит жюри. Вы еще можете проголосовать за идеи жителей региона на сайте - https://kultsled.ru/