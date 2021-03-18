Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 18 марта 2021: в регионе 392 медика получат медаль и 10 тысяч рублей

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области число заболевших коронавирусом продолжает снижаться. За сутки подтвердилось 69 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией: 19 во Владимире, 9 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Муромском, 7 - в Кольчугинском, 6 - в Ковровском, 6 - в Александровском, 3 - в Собинском, 3 - в Суздальском, 3 - в Киржачском, 2 - в Юрьев-Польском, 2 - в Меленковском, 1 - в Селивановском, 1 - в Камешковском.

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Также за сутки от коронавируса скончалось пять человек, а всего за время пандемии вирус унес жизни 958 жителей региона. За сутки в регионе продолжали выздоравливать от коронавируса = поправился 61 человек, а за все время пандемии с болезнью справилось 26 204 владимирца.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 29 042 случая заболевания, большая часть из которых выявлена во Владимире - 6583, 3613 случаев в Гусь-Хрустальном, 3246 – в округе Муром, 2066 - в Ковровском, 1792 - в Александровском, 1683 - в Петушинском, 1293 - в Юрьев-Польском, 1198 - в Вязниковском, 1202 - в Кольчугинском, 1057 - в Суздальском, 947 - в Собинском, 802 - в Меленковском, 783 - в Киржачском, 695 - в Гороховецком, 651 - в Камешковском, 631 - в Селивановском, 438 - в Судогодском, 362 в городе Радужном.

Во Владимирской области 392 медика получат медаль и 10 тысяч рублей. Выплаты будут произведены в три этапа – поквартально. 392 медика Владимирской области - обладателя медали Орлова в течение этого года получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Выплаты будут произведены в три этапа - поквартально. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Владимир Сипягин. Получателями поддержки станут 163 врача, 189 человек из числа среднего медперсонала и 40 - из числа младшего медперсонала.

- В названии заслуженной нашими земляками награды звучит: "За медицинскую доблесть". Они проявили ее в прошлом году в борьбе с пандемией Covid-19 и продолжают трудиться - спасать человеческие жизни. Подписанное мной сегодня постановление - способ в очередной раз сказать им спасибо. Будем использовать любую возможность поддержать тех медиков, которые с искренним вниманием и заботой относятся к пациентам, с полной самоотдачей выполняют свой профессиональный долг, - написал Владимир Сипягин.

Также в регионе продолжают активно прививать жителей от коронавируса. Во Владимире прививку от коронавируса сделали больше 20 тысяч жителей. Из них 8395 жителей получили уже оба компонента вакцины. На 17 марта в областном центре от коронавируса привились 20720 человек. Из них 8395 жителей получили уже оба компонента вакцины.

Вакцинация жителей Владимира от коронавирусной инфекции организована в семи лечебных учреждениях города. Владимирцы могут сообщить о своем желании привиться по телефонам поликлиник по месту жительства. После этого их пригласят на вакцинацию в определенный день и час. Также владимирцы могут записаться на вакцинацию через портал Госуслуг.