«Жизнь-паскуда», «Самый-страшный» и «Карантин»: как пандемия повлияла на анимационный Суздальфест

Кадр из мультфильма "10 000 безобразных пятен".

Открытый Российский фестиваль анимационного кино «Суздальфест» в этом году проходит в гибридном формате: все фильмы можно посмотреть не только в самом Суздале и на открытых показах, но и на сайте suzdalfest.online, причем не только в онлайн-режиме, но и в повторах.

Хочешь – смотри в кинотеатре, хочешь – на компьютере

На такое решение пошли из-за пандемии, ведь во Владимирской области до сих пор заполнять кинозалы можно только на 50%. Поэтому желающим приобщиться к новинкам анимации предлагают посмотреть их на сайте. При этом цензуры не будет: возрастной ценз каждого фильма на сайте указан, а дальше решать родителям и самим детям – хотят они смотреть мультфильмы с маркировкой 12+ и 16+ или нет. За первые два дня сайт с фильмами посетили около двух тысяч человек, при этом большинство смотрели фильмы не с телефона, а с компьютера. Кроме того, даже закрытие фестиваля пройдет в два этапа: 21 марта часть наград вручат в Суздале, а 23 марта в Москве покажут фильмы-победители и продолжат награждение.

Организаторы фестиваля. Фото: Полина Немчинова

- Это гибридная форма – чистый эксперимент для нас. Но как такой формат отразится на репутации фестиваля? Как говорится, будем посмотреть, - говорит директор «Суздальфеста» Александр Герасимов.

Традиционно в конкурсной программе фестиваля участвуют мультфильмы российских и белорусских режиссеров. Среди 96 представленных на конкурс работ 27 авторских короткометражных фильмов, 14 эпизодов сериалов, 22 студенческие работы, 13 фильмов-дебютов, пять полнометражных мультфильмов и 15 работ прикладной анимации.

Кадр из мультфильма "Ба".

- Большое внимание уделили студенческим работам. Настоящий прорыв у Высшей школы экономики – сразу семь работ, для сравнения у ГИКа – пять. В отличие от прошлого года много дебютов. Если в прошлом году мы не нашли, кому в этой номинации дать награду, то в этом году, думаю, такой проблемы не будет, - считает арт-директор фестиваля Алена Сычева.

Названия работ как зеркало нашей жизни

На «Суздальфесте» можно увидеть, авторские фильмы режиссеров, работающих в популярных проектах индустрии и наоборот. Вне конкурса покажут и иностранные творения, среди которых в этом году много эстонских фильмов.

Кадр из мультфильма "День рождения Пишто".

Но гибридный формат – не единственное влияние пандемии. В этом году на фестивале есть авторские фильмы, посвященные пандемии, в том числе с одноименным названием. Хотя есть и комедии, и детские мультфильмы, много в программе философско-психологических монохромных фильмов, драм, с непривычной анимацией и оттенком трагедии. Например, «Шкафовы» российского режиссера Андрей Бахурина, режиссера «Смешариков», «Малышариков» и «Тима и Тома». Впрочем, организаторы фестиваля уверяют, что здесь не только пандемия виновата: эта тенденция зрела несколько лет.

Кадр из мультфильма "Снеговичок".

Кстати, организаторы «Суздальфеста» признаются, что в киноиндустрии ощущается нехватка кадров: как режиссеров, так и аниматоров. Возможно, решить эту проблему поможет Владимирская область: сейчас решается вопрос о сотрудничестве региона с «Союзмультфильмом».

На фестивале будут и детские фильмы. Например, "Кошечки-собачки".

СКАЗАНО

Хотя сам «Суздальфест» проходит в 26 раз, на Владимирской земле он идет только 20 лет. Первый раз фестиваль в Суздале открывали сразу два губернатора – Калужской области, где раньше проводили фестиваль, и Владимирской. Калужский губернатор выступая, посетовал, что мультипликаторы ушли от них, можно сказать – «изменили, а ведь их так любили, так заботились, но неизвестно еще, как к ним будут относиться на новом месте». Тогдашний губернатор Николай Виноградов, выслушав речь коллеги, спокойно ответил: «Стерпится – слюбится».

- И еще как слюбилось! – уверяет Александр Герасимов. – Покидать Владимирскую область мы не собираемся.