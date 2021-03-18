График движения общественного транспорта не соблюдают лишь «Владимирпассажиртранс» и ООО «ОКТО»

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

В последнее время с общественным транспортом в городе настолько плохо, что на проблему обратили внимание даже в администрации города. Чиновники утром 17 марта сами отправились транспортный в рейд, чтобы под прицелом телекамер выяснить, действительно ли все настолько плохо. Мы же решили устроить собственную «альтернативную проверку», и без шумихи выяснить, как в действительности обстоят дела на городских линиях. Время специально выбрали спокойное, не пиковое, когда улицы не так сильно загружены транспортом, и автобусы не стоят в пробках.

Рейд мэрии – «ждем по полчаса»

Чиновники проверяли работу транспорта на остановке «Рынок Слобода». Время – семь часов утра. Народа – толпа. На вопросы, давно ли стоят, местные жители нервозно отвечали, что общественного транспорта ждут по 30 минут. Причем, в обе стороны! Утром кто-то едет в «Яму», а кто-то – к проспекту Ленина.

- Интервалы большие. 14-й особенно долго ждем, но и 24-й тоже плохо ходит, - говорили владимирцы.

Автобусы №17 ходят чаще других маршрутов. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

А вот на автобусные маршруты №16 и 17 люди не жаловались. Последний вообще часто стал ходить в последнее время. Кстати, пока чиновники анализировали ситуацию с общественным транспортом в микрорайоне 8ЮЗ, проехало пять семнадцатых автобусов, в то время как 9с прошел один, 24 – два раза.

Наш рейд – «автобусы пропадают в 8ЮЗ»

Свой рейд мы провели обстоятельно – на каждой точке провели по часу. Достаточное время, чтобы оценить интервал движения любого маршрута.

Первой точкой рейда стала остановка «Золотые Ворота» на Театральной площади. Тут проходит много городских маршрутов, так что картина получалась полнее. Стоял я со стороны драмтеатра с 10.18 до 11.18. Затем точно по такой же схеме с 11.20 до 12.20 мы проверили работу общественного транспорта с противоположной стороны улицы.

Два часа спустя выяснилось, что на некоторых маршрутах машин даже больше, чем должно быть по расписанию. Например, автобус №17 ходил почти в два раза чаще положенного — каждые 7-8 минут. То же самое касается автобуса №15.

А вот работа компании "ОКТО" пока вызывает нарекания горожан. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

«Белыми воронами» среди автобусов оказались только маршрут №16 (по которому в сторону Доброго проехала лишь одна машина, в обратном направлении – две) и №25 — из ЮЗ в Доброе тоже прошла лишь одна машина, зато в обратную сторону целых три. Остальные автобусы нареканий не вызвали, в том числе межмуниципальный 152-й, который курсирует приблизительно раз в четверть часа.

А вот среди троллейбусов были выявлены и «лидеры», и «аутсайдеры». Если по маршруту №1 машины ходят исправно, то на кольцевом №8 их почему-то оказалось меньше — интервал движения составил от 7 до 18 минут при движении по часовой стрелке и 8-10 против часовой вместо 4-8 положенных по расписанию вне зависимости от направления. При этом троллейбусы пятого маршрута в обе стороны появлялись только один раз за час!

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Последней точкой рейда стала остановка «Площадь победы» в сторону Юго-Западного района. Здесь мы посчитали количество машин на таких «ходовых» маршрутах, как №№ 21С, 23, 24 и 29. Справедливости ради нужно сказать, что на этой точке мы стояли только 35 минут. Тем не менее, даже за этот срок удалось выяснить, что все автобусы, кроме №24, идут согласно расписанию. 24-й же появлялся лишь дважды с разницей в 20 минут, хотя по графику машины должны ходить раз в 10 минут.

«Все дело в М-12»

Таким образом, после двух рейдов нарушения интервалов движения обнаружились только в работе автобусов №№14, 16, 24 и 25, а также у троллейбусов №№5 и 8. Любопытный факт — маршруты №16 и 25 обслуживает новый перевозчик — компания «ОКТО», а все остальные находятся «под крылом» муниципального «Владимирпассажиртранса». Обе компании не так давно получили в обслуживание по несколько дополнительных линий, которые власти забрали у ООО «АДМ».

В мэрии не смогли оперативно прокомментировать ситуацию с нехваткой машин у двух этих перевозчиков (причём один из них - муниципальный), посоветовав прислать официальный запрос, что мы и сделали.

Работа табло на Театральной площади как олицетворение работы городского транспорта. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Тем не менее, наш источник в горадминистрации несколько прояснил картину происходящего.

- Ни от кого не секрет, что во Владимире на рынке водителей в последнее время наблюдается дефицит. Нехватка водителей имеется и в «ОКТО», и во «Владимирпассажиртрансе». У последнего машины в парке есть, а вот обслуживать их просто некому. Большой отток кадров происходит из-за строительства трассы М-12, куда позвали трудоустраиваться 3500 человек. Так что отсутствие машин на линии, в первую очередь, объясняется именно этим, - рассказал собеседник в мэрии. - Ведь на автобусный маршрут подходит далеко не каждый водитель, а профессионалов найти все сложнее.

Кстати, власти Владимира, несмотря на это, подумывают о том, чтобы купить еще автобусов и троллейбусов «Владимирпассажиртрансу».

- В рамках работы над бюджетом депутаты предусматривают определенное количество денежных средств, которые позволят постепенно обновлять подвижной состав, - рассказал Дмитрий Жученко, член Общественной палаты г. Владимира.

А пока в ходе утреннего рейда чиновники временно посоветовали владимирцам ездить с пересадкой, чтобы не стоять долго. Может, тогда временно и проезд сделать в два раза меньше?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще одна проблема чисто микрорайона 8-ЮЗ – снесенная на Верхней Дуброве в результате ДТП опора троллейбусной линии. Столбы еще не восстановили. И как объяснили в мэрии, до конца недели троллейбусы №1 и 5 не смогут ехать до улицы Фатьянова (лишь до остановки «1000 и 1 мелочь»). Опоры надо цементом залить и подождать пока он окончательно застынет. Приблизительные сроки возвращения прежних маршрутов – 20-21 марта.