Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 17 марта 2021 года: плановые медосмотры вернулись

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вы же не думали, что коронавирус во Владимирской области побежден окончательно и бесповоротно? Если думали, то попридержите коней, так как суточная заболеваемость Covid-19 опять немного выросла.

Роспотребнадзор обновил данные по числу заболевших за сутки, и на девять часов утра 17 марта 2021 года в 33 регионе лабораторно подтвержден 71 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что вчера этот показатель замер на цифре «68». Ну, и так, к слову. С 1 марта у нас не было дня с нулевой смертностью. Последние 16 дней она колеблется в районе 3-5 летальных исходов каждые 24 часа.

А вот как распределились случаи по районам области:

- 20 сл. в г. Владимире,

- 9 сл. в Муромском,

- 8 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 6 сл. в Александровском,

- по 5 сл. в Кольчугинском и Ковровском районах,

- 4 сл. в Собинском,

- 3 сл. в Юрьев-Польском,

- по 2 сл. в Петушинском, Суздальском и Меленковском районах,

- по 1 сл. в Киржачском, Судогодском, Селивановском и Камешковском районах, а также в г. Радужный.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 973 случая заболевания (6564 сл. в г. Владимире, 3604 сл. в Гусь-Хрустальном, 3239 сл. о. Муром, 2060 сл. в Ковровском, 1786 сл. в Александровском, 1683 сл. в Петушинском, 1291 сл. в Юрьев-Польском, 1198 сл. в Вязниковском, 1195 сл. в Кольчугинском, 1054 сл. в Суздальском, 944 сл. в Собинском, 800 сл. в Меленковском, 780 сл. в Киржачском, 695 сл. в Гороховецком, 650 сл. в Камешковском, 630 сл. в Селивановском, 438 сл. в Судогодском, 362 сл. в г. Радужном).

Тем временем, не стоит отрицать и тот факт, что ситуация с коронавирусом серьезно улучшилась. И в связи с улучшением эпидситуации по новой коронавирусой инфекции во Владимирской области с 15 марта возобновлено проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения.

По плану в 2021 году в регионе порядка 257 тысяч жителей области должны пройти диспансеризацию и более 62 тысяч человек – профилактические осмотры.

Диспансеризация взрослого населения проводится 1 раз в 3 года – для лиц в возрасте от 18 до 39 лет и ежегодно – для лиц в возрасте 40 лет и старше. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно (за исключением года проведения диспансеризации). Пройти диспанскризацию и профилактический медосмотр можно в территориальной поликлинике по месту жительства.