Во Владимирской области безработные находят новое место через пять месяцев

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владимирской области посчитали работающих людей. И выяснилось, что в прошлом году, включая малый бизнес, в регионе работало 405,4 тысячи человек, что составляет 60,4 процента занятого населения области. На долю предприятий, не относящихся к малому бизнесу, приходится 72,1 процента работающих.

Работу ищут через друзей

Достаточно серьезно на ситуацию на рынке труда повлияла пандемия. Многих сократили, перевели на удаленку, некоторых уволили в связи с ликвидацией предприятия.

По информации Владимирстата, к началу января этого года в центрах занятости на учете состояли 25,5 тысяч человек, из них 24,9 тысяч имели статус безработного. В конце года на биржу для поиска работы пришел 3061 человек, что на 597 больше, чем в декабре 2019 года.

В рейтинге регионов России по уровню безработицы по итогам ноября 2020 — января 2021 года Владимирская область занимает 24 место из 85. При этом, как показало исследование, которое проводило информационное агентство «РИА Новости», в среднем на поиск работы у россиянина уходило 7,1 месяца, во Владимирской области процесс занимал чуть меньше времени — 5,2 месяца. 30 процентов безработных нашли подходящее место в течение трех месяцев после получения статуса безработного. Один год и больше ищут работу 20,9 процентов людей.

Больше 47 процентов владимирцев предпочитают искать работу самостоятельно, не обращаясь в центр занятости. Почти 79 процентов при этом обращаются за помощью к друзьям, родственникам и знакомым. Причем без работы чаще всего остаются женщины, живущие в городе.

Уходят из гостиниц и торговли

Наибольшая доля уволенных по собственному желанию в четвертом квартале прошлого года отмечена среди работников в организациях по добыче полезных ископаемых – 93,2 процента, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 92,6 процента, в организациях сферы оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств – 91,3 процента.

К слову, это вполне объяснимо. Многие работали неполный рабочий день и в отпуск уходили без сохранения зарплаты.

Какие же вакансии востребованы на сегодняшний день? Например, на сайте vladimir.hh.ru есть 737 вакансий менеджеров (зарплата от 10 до 135 тысяч рублей), 247 вакансий продавцов (зарплата 10-60 тысяч), 208 вакансий водителей (зарплата 15-105 тысяч рублей), 252 вакансии операторов, которым готовы платить от 15 до 100 тысяч рублей. Также требуются кассиры, администраторы, программисты, строители, сварщики, повара, официанты и другие специалисты.

По подсчетам Владимирстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в январе-декабре прошлого составила 34343,2 рубля, в том числе в декабре 43013,4 рубля. И по сравнению с таким же периодом 2019 года увеличилась на 5,9 процента и на 5,7 процента.

А КАК У НИХ

Если посмотреть на рейтинг по безработице и сравнить наш регион с соседями, то благоприятнее ситуация только в столице и Нижегородской области.

Московская область занимает 8 место (количество безработных — 4%, время на поиск работы — 6 месяцев).

Нижегородская область занимает 18 место (количество безработных — 4,8%, время на поиск работы - 4 месяца).

Ивановская область занимает 42 место (количество безработных — 5,9%, время на поиск работы - 6,7 месяца).

Рязанская область занимает 49 место (количество безработных — 6,3%, время на поиск работы - 6,2 месяца).

Ярославская область занимает 60 место (количество безработных — 7,1%, время на поиск работы - 6,2 месяца).